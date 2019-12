Colonelul Enescu Bogdan, noul șef al Jandarmeriei Române

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat vineri schimbări la conducerea Jandarmeriei Române. Colonelul Bogdan Enescu este noul şef al Jandarmeriei.

„De astăzi am încetat împuternicirile celor care conduc Jandarmeria Română. Domnul inspector general Florea şi domnul inspector general adj. Ciauşescu şi am numit pe funcţia de inspector general pe domnul colonel Enescu Bogdan, în vârstă de 46 de ani, absolvent al Academiei de Poliţie Alexandru „Ioan Cuza”. Are 23 de ani de activitate în cadrul Jandarmeriei Române. În prezent este inspector şef în cadrul Inspectoratului de Jandarmi al judeţului Ilfov şi nu a avut nicio legătură cu evenimentele din 10 august 2018”, a anunţat minstrul Internelor, Marcel Vela.

Prim-adjunctul va fi şeful jandarmilor români din Afganistan, Ionuţ Gabriel Cîmpanu.

„Am decis, având în vedere experienţa recentă din această săptămână de a cunoaşte jandarmii din Afganistan, să împuternicesc la conducerea Jandarmeriei Române pe jandarmul care conduce trupele din Afganistan. E vorba de domnul colonel Cîmpanu Ionuţ-Gabriel, 43 de ani. (…) În prezent, ocupă funcţia de adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Harghita, este şeful contingentului de jandarmi aflaţi în misiune internaţională în Afganistan şi consilierul şefului Statului Major al ministrului afgan de Interne”, a declarat ministrul de Interne Marcel Vela, într-o conferinţă de presă.

„Comunicarea cu Jandarmeria a lasat de dorit in mai multe privinte, si la desecretizarea convorbirilor radio in dosarul 10 august. Noul inspector general va face o evaluare a ceea ce a fost si dupa aceasta evaluare are misiunea sa raporteze ce nu este in regula la Jandarmerie, ca sa putem indrepta”, a subliniat Vela.

Actualii sefi, generalul de brigada Constantin Florea si colonelul Grigore Ciausescu, se vor întoarce la inspectoratele de la care provin.