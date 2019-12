Iohannis nu-i mai vrea în funcții pe Meleșcanu și Ciolacu

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că ar fi potrivită o schimbare din funcţie a preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, Marcel Ciolacu şi, respectiv, Teodor Meleşcanu.

„Mi s-ar părea potrivită schimbarea preşedinţilor Parlamentului. Mi s-a părut oarecum ciudat ca şedinţa solemnă să fie prezidată de un vechi şi cunoscut nomenclaturist”, a spus Iohannis, la o întâlnire informală cu jurnaliştii organizată la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis a ţinut un discurs în plenul reunit al Parlamentului cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Revoluţie. Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat luni că statul a „întârziat nepermis de mult” aflarea adevărului despre Revoluţia din 1989 şi a subliniat că justiţia trebuie să-i tragă la răspundere pe cei vinovaţi. Este pentru prima dată când parlamentarii comemorează evenimentele din decembrie 1989 la momentul începerii acestora la Timişoara, potrivit Romaniatv.net.

Discursul integral al preşedintelui

„Dragi români,

Se împlinesc astăzi 30 de ani de la izbucnirea Revoluției din Decembrie 1989, 30 de ani de la momentul în care s-a vărsat sânge în numele libertății și al democrației.

În acele zile, românii au strigat în stradă, cu toată puterea, „Jos Comunismul!”.

Sacrificiul românilor din acele momente, definitorii pentru devenirea ulterioară a României, ne-a adus libertatea și a făcut posibilă existența noastră de astăzi ca cetățeni ai unui stat democratic, în care demnitatea persoanei, drepturile și libertățile omului, dreptatea și pluralismul sunt valori supreme.

Se cuvine, așadar, să marcăm cu pietate și recunoștință momentul fondator al democrației românești. Avem datoria, mai presus de toate, să onorăm jertfa supremă a eroilor și martirilor care și-au dat viața în Decembrie 1989.

Cei 45 de ani de dictatură comunistă au rupt abrupt firul alianței noastre firești cu familia europeană și ne-au îndepărtat de la valorile și principiile europene.

Această epocă neagră din istoria noastră a fost marcată de un profund dispreț față de lege, de îngrădirea drepturilor și libertăților cetățenești, de frică și teroare, de lipsuri și de foarte multe umilințe.

Regimul comunist s-a instalat prin forță, împotriva liberei voințe a românilor, iar prăbușirea acestuia a urmat același tipar: prin crime, abuzuri și călcarea în picioare a legii.

Pe baza unor probe incontestabile, istoricii și specialiștii în istorie recentă au concluzionat că regimul comunist a fost unul ilegitim și criminal, iar românii au suferit consecințele unei dictaturi staliniste, care a anihilat pluralismul politic, a distrus ordinea constituțională tradițională a poporului român, a reprimat elitele, i-a persecutat și aruncat în temnițe și lagăre pe opozanți, indiferent de culoarea politică, de gen, de rasă, de apartenență etnică sau convingere religioasă.

În anii dictaturii, represiunea regimului împotriva propriului popor a atins cote paroxistice, iar fenomenul de exterminare socială a atins toate categoriile sociale. Comunismul a distrus patrimoniul istoric și cultural, a introdus cenzura și controlul informativ și a generalizat teroarea polițienească.

Doamnelor și domnilor,

Revoluția Română din Decembrie 1989 a pus capăt acestui lung șir de monstruozități, însă prețul plătit a fost unul imens – pentru ca un regim anti-românesc să dispară, peste 1.100 de vieți omenești s-au pierdut, iar peste 3.000 de persoane au fost schilodite pentru totdeauna. În zilele sângeroase ale lui Decembrie 1989, autoritățile statului, care ar fi trebuit să-i apere pe români, s-au transformat în călăi, încălcând flagrant drepturile omului.

Instituțiile represive ale regimului, în frunte cu Securitatea lui Ceaușescu, au reprimat manifestanții pașnici, i-au privat de libertate în mod ilegal, i-au torturat și au profanat cadavre.

După 1990, au existat diferite inițiative prin care a fost onorată memoria celor care și-au dat viața în Decembrie 1989. S-au denumit străzi, s-au construit monumente de for public, s-au organizat evenimente de comemorare. Cu un singur lucru am rămas însă datori – nu am aflat adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în timpul revoltei anticomuniste din 1989.

Jertfa și sacrificiul românilor care au stat, cu piepturile goale, în fața gloanțelor, a tancurilor și a celor mai îngrozitoare forme de tortură nu pot rămâne fără răspunsurile la întrebările fundamentale care vizează Revoluția.

Statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului, iar aceasta este o piatră de încercare pentru justiția română. Aflarea adevărului reprezintă o necesitate pentru victime și urmașii lor, pentru români, pentru viitorul nostru comun.

O democrație veritabilă este construită pe bazele adevărului și ale dreptății, iar această restanță majoră a justiției române reprezintă o fantomă care ne va urmări pe toți multă vreme de acum încolo. Așadar, Justiția trebuie să stabilească adevărul și să-i tragă la răspundere pe cei vinovați!

Veți fi de acord cu mine că o țară construită pe sacrificiul eroilor și al martirilor români, care a îmbrățișat valorile statului de drept, o țară membră a Uniunii Europene și a NATO, care a ales calea democrației liberale, nu poate fi indiferentă la crimele și abuzurile comise de regimul comunist în Decembrie 1989.

Onorată audiență,

Comunismul a reprezentat chintesența răului absolut, iar eliberarea din ghearele unei conduceri criminale a fost posibilă doar prin revolta din Decembrie 1989. Toți acei români care s-au ridicat la luptă, începând cu 16 Decembrie ‘89, mai întâi în Timișoara și apoi în celelalte orașe din țară, au avut credința că regimul care i-a aruncat în minciună, întuneric și frică poate fi învins, iar democrația poate fi cucerită într-un mod categoric.

Valorile pentru care ei au luptat sunt temelia societății noastre, în care oricine poate exprima opinii diferite referitoare la trecut, prezent ori viitor. Această libertate însă nu poate să ducă în derizoriu adevărul!

Niciun partid politic, niciun grup, nicio entitate și niciun român nu au dreptul să nege existența acestui eveniment cardinal pentru devenirea democratică a României.

În calitate de Președinte al României, resping cu fermitate orice opinie care pune sub semnul întrebării existența unei revoluții anticomuniste, plătite cu jertfă de sânge, pentru libertate și democrație, în Decembrie 1989.

Onorată audiență,

Am vorbit până acum despre nevoia de adevăr. Apare însă imediat întrebarea fără de care nu ne putem clădi viitorul: ce facem cu acest adevăr? Pentru ca sacrificiul din Decembrie 1989 să nu rămână doar o pagină de istorie glorioasă, este nevoie ca idealurile Revoluției Române să fie piatra de temelie a tuturor proiectelor noastre naționale și să inspire tânăra generație.

Democrația câștigată în Decembrie 1989 înseamnă respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, înseamnă pluralism, separația puterilor în stat, protecția minorităților naționale și, nu în ultimul rând, dreptul de a alege.

Românii au dovedit, atât prin forța cu care s-au opus atacurilor sistematice la adresa democrației și justiției, cât și prin alegerile lor, că sunt profund europeni, că sunt puternic atașați de valorile și principiile democratice și ale statului de drept, iar idealurile pentru care s-a murit în Decembrie 1989 sunt asumate deja în conduita noastră civică și ne definesc opțiunile.

Rezultatele voturilor exprimate în scrutinele recente au arătat că România este o țară cu o democrație matură, consolidată, funcțională, puternic integrată în structurile euroatlantice și europene, o țară care respectă valorile europene și pe acest drum vom continua să dezvoltăm proiectul de reconstrucție.

Dinamica acestui an a reconfirmat că românii, indiferent că trăiesc în interiorul sau în afara granițelor, nu își uită eroii și idealurile pentru care aceștia și-au dat viața.

Alegerile din 2019 au validat tot ce am realizat împreună în toți acești 30 de ani.

Pe această fundație trainică și printr-un efort colectiv, se poate clădi o societate sănătoasă și prosperă, în care politicienii să guverneze în interesul public și să își pună toată priceperea în slujba cetățenilor, parlamentarii să legifereze eficient, instituțiile să fie funcționale, magistrații să înfăptuiască justiția și să apere ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, antreprenorii să respecte principiile economiei de piață, presa să fie liberă și să își exercite rolul de câine de pază al democrației.

Aceasta este țara în care românii vor să trăiască și pe care vor s-o lase moștenire generațiilor viitoare.

În cele trei decenii care au trecut de la căderea comunismului, România și-a câștigat locul binemeritat în rândul națiunilor democratice, a aderat la Uniunea Europeană, este membru NATO, iar cetățenii au învățat să își apere drepturile și interesele, să sancționeze rapid acțiunile care aduc atingere valorilor în care cred și să participe activ la viața cetății. Cu toate acestea, dintre proiectele noastre naționale întemeiate pe idealurile Revoluției Române, sunt încă multe pe care le mai avem de dus la bun sfârșit.

Nu am însă nicio îndoială că vom reuși să le realizăm cu succes pe toate, cu o singură condiție esențială: aceea de a fi uniți!

Doar împreună putem reconstrui această țară!

Doar împreună vom reașeza valorile în societatea noastră!

În ultimii ani, tentativele disperate ale unor politicieni de a promova cultura minciunii și de călca în picioare principiile și valorile europene au eșuat lamentabil.

Folosind un drept câștigat prin sânge, votul, românii au trasat clar direcția pe care țara noastră trebuie să o urmeze.

Este un drum de la care nu avem voie să ne mai abatem!

Doamnelor și domnilor,

Dragi români,

Să păstrăm vie memoria eroilor și martirilor Revoluției Române! Să le onorăm sacrificiul continuând să apărăm noi înșine democrația, drepturile și libertățile fundamentale, statul de drept!

În acest fel, legătura trecutului cu prezentul va fi mereu una vie și plină de semnificație!

Avem astăzi atât de multe resurse pe care să construim viitorul: o democrație autentică, aspirația către libertate, care este parte din fibra noastră națională, și dorința uriașă de a ne vedea țara prosperă și puternică.

Acestea sunt resursele noastre inestimabile, care ne dau puterea să rămânem pe traiectoria inițiată odată cu prăbușirea comunismului de eroii și martirii noștri.

Să nu îi uităm niciodată înseamnă să apărăm și să ducem mai departe idealurile lor!

Vă mulțumesc!„