Rețetă cozonaci de sărbători: 30% zahăr, 4% umplutură și 9 E-uri!

Sărbătorile vin și mireasma mâncărurilor și deserturilor gătite în casă de către gospodine ne învăluie simțurile. Magazinele și producătorii proprii țin concurență și fac fel și fel de oferte pentru consumatori.

InfoCons a realizat un studiu despre cozonaci, analizând 20 de produse de la diverși producători și distribuitori aceștia fiind: Auchan România, Lidl, Cora, Carrefour, Boromir, Vel Pitar, Grew SRL și Bauli.

Denumirile produselor sunt:

1- Cozonac cu cremă de lapte (Boromir)

2- Cozonac cu cremă de lapte și chipsuri de ciocolată (Boromir)

3- Cozonac cu arahide și unt (Boromir)

4- Cozonac cu cremă de nuci și cireșe (Boromir)

5- Cozonac cu cremă de caramel (Boromir)

6- Cozonac cu cremă de nucă și stafide (Boromir)

7- Cozonac cu cremă de cacao și rahat (Boromir)

8- Produs de patiserie cu dospire naturală (Bauli)

9- Produs de panificație (Auchan)

10 – Produs de panificație (Auchan)

11 – Cozonac cu nucă, stafide și cacao (Cora)

12 – Cozonac de post (Vel Pitar)

13 – Cozonac Royal Chocolate (Boromir)

14 – Cozonac cu nuca și vișine (Grew)

15 – Cozonac cu nucă stafide și cacao (Grew)

16 – Cozonac cu nucă, stafide și rahat (Grew)

17 – Cozonac italian umplut cu cremă cu fistic, glazurat cu

ciocolată amăruie (Lidl)

18 – Cozonac cu nucă, rahat și stafide (Lidl)

19 – Cozonac cu nucă și cacao (Vel Pitar)

20 – Cozonac cu stafide, nuci și portocale confiate (Boromir)

Dupa denumirea acestora, si din studiul efectuat, putem spune ca umplutura lor variaza intre 3.8% si 40%! Diferenta este foarte mare, avand in vedere ca un cozonac are in medie intre 500g si 1kg.

Click aici pentru a vedea tabelul cu numele cozonacilor si valorile fiecaruia de