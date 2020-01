Pițurcă s-a despărțit de Universitatea Craiova

Victor Piturca a luat cea mai drastica decizie a inceputului de an fotbalistic in Romania si a decis sa se desparta de Universitatea Craiova. El si-a anuntat deja colaboratorii de aceasta decizie si luni va sustine o conferinta de presa prin care va anunta si publicul.

Fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca, i-a anuntat pe oficialii craioveni de aceasta decizie radicala, si anume incetarea colaborarii cu clubul cu care a semnat un contract la finele lunii august, dupa cum anunta cotidianul Fanatik.

Antrenorul de 63 de ani, Victor Pițurcă, a lasat Craiova pe locul 4 in Liga 1, ultimul meci al sau pe banca fiind esecul cu FCSB, 0-2 pe Arena Nationala, in luna decembrie.

Din informatiile aceleiasi surse mai sus citate, principalii favoriti sa il inlocuiasca pe „Piti” sunt Cristiano Bergodi, recent dat afara de la Voluntari, dar si Edi Iordanescu, in prezent antrenor la Gaz Metan Medias.

Piturca trebuia sa plece cu echipa in cantonamentul din Antalya, Turcia, chiar marti, dar s-a razgandit in ultimul moment. El a fost nemultumit de lotul pe care il are la dispozitie si de eventualele posibilitati de transfer din aceasta perioada de mercato, putine la numar.

Si asta chiar daca s-a scris mult despre o venire ca si sigura a lui Nistor de la Dinamo la clubul Universitatea.

Trebuie spus ca unii dintre fanii prezenti pe Arena Nationala la esecul cu stelistii i-au cerut demisia. „Voi avea o discutie cu patronul echipei, vom vedea ce masuri putem lua, daca putem lua, si o sa hotaram. Se pare ca nu am imprimat un stil de joc adecvat echipei. Probabil nu suntem pregatiti ca sa ne dominam adversarii”, puncta imediat dupa partida pierduta cu Coman et company, Piturca.

Opt victorii, trei remize si cinci infrangeri este bilantul lui Victor Piturca la clubul in alb si albastru.