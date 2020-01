Cristina Neagu și Simona Halep își dau întâlnire la Tokyo

România speră să se bazeze la Jocurile Olimpice din această vară pe cea mai bună handbalistă a lumii și pe tenismana care a fost lider mondial săptămâni la rând. Dacă Simona Halep și-a câștigat deja biletul pentru Japonia, Cristina Neagu mai trebuie să treacă de un turneu de calificare.

Cristina Neagu îi dorește Simonei Halep un an perfect și să se întâlnească la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La sfârșitul anului 2019, campioana de la Wimbledon s-a declarat impresionată de performanța Cristinei de a fi desemnată, pentru a patra oară, cea mai bună handbalistă din lume.

“Știu că Simona merge la Tokyo, îmi doresc foarte mult să mergem și noi cu echipa de handbal. Îi urez multă baftă, cred că are obiective foarte importante și în acest an, ca în fiecare an de altfel. Cu siguranță că Jocurile Olimpice reprezintă și pentru ea un țel important, mai ales că nu a participat la Rio. Îi țin pumnii în tot ceea ce face” – Cristina Neagu, căpitanul echipei naționale de handbal a României.

Neagu: “Îmi doresc să câștig tot în România!”

După un an în care a suferit din cauza accidentării la genunchi, Cristina Neagu privește cu optimism competițiile din 2020. Obiectivele setate sunt cât se poate de clare, atât cu CSM București, cât și cu echipa națională.

“Mă simt mai bine acum. Programul este foarte încărcat, avem meciuri din trei în trei zile, avem foarte puține antrenamente. Îmi doresc să câștigăm fiecare partidă, avem aceleași obiective și în 2020: să câștigăm tot în Romînia: campionatul și Cupa, și să ajungem în Final Four-ul Ligii Campionilor. În ceea ce privește echipa națională, îmi doresc foarte mult să ne calificăm la Jocurile Olimpice” – Cristina Neagu, căpitanul echipei naționale de handbal a României.

Tokyo via Muntenegru

Cristina Neagu ar putea bifa, anul acesta, cea de-a treia participare la Jocurile Olimpice, după edițiile Beijing 2008 și Rio 2016. Pentru a ajunge la Tokyo, echipa națională trebuie să treacă de turneul de la Podgorica (Muntenegru), ce va avea loc în perioda 20-22 martie. Acolo, ”tricolorele” vor da piept cu Norvegia, Muntenegru și Correa de Nord (în contextul în care ultima nu va renunța la turneu, așa cum s-a spus în ultima perioadă. Dacă nu va participa, IHF va desemna o altă națională). Doar primele două clasate în turneul din Muntenegru se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

“Avem multe lucruri de pus la punct la echipa de club și nu-mi permit să mă gândesc în fiecare zi la echipa națională. Din când în când îmi zboară gândurile la acest turneu preolimpic, pentru că știm cu toții cât de greu ne va fi să ne calificăm în Muntenegru. Eu sunt optimistă și până în momentul în care se termină acest turneu preolimpic o să sper că putem ajunge la Jocurile Olimpice” – Cristina Neagu, căpitanul echipei naționale de handbal a României.