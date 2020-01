Gheorghe Dincă nu vrea să fie judecat în Olt. De ce fuge criminalul de zona Olteniei…

Gheorghe Dincă a cerut strămutarea procesului în dosarul Caracal. Decizia o vor lua magistrații de la Curtea de Apel Craiova. Informaţia a fost confirmată de avocatul Claudiu Lascoschi, cel care l-a reprezentat pe Gheorghe Dincă la București și care crede că Dincă nu este vinovat de moartea Luizei.

„Problema se pune că va exista presiune in zona aia, in toata Oltenia poate sa aiba probleme. Există riscul de a se tulbura linistea şi ordinea publica când avea acolo termene. Am discutat cu Dinca şi si-a manifestat intenţia să faca cerere de strămutare. Noul avocat care va urma sa intre în dosar urmează sa se ocupe de acest lucru”, a declarat avocatul Claudiu Lascoschi, cel care l-a reprezentat pe Gheorghe Dincă în perioada de urmărire penală.

Gheorghe Dincă a părăsit joi dimineaţă Bucureştiul şi va fi încarcerat la Slatina, pentru a fi mai aproape de Tribunalul Olt, unde i se va judeca dosarul. Un magistrat de camera preliminară va analiza dosarul și va stabili primul termen. Atât Dinca, cât și Ştefan Risipiţeanu vor fi duși vineri la Tribunalul Olt pentru prelungirea arestului preventiv.

Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată joi, după ce Procurorul General al Parchetului ICCJ, Bogdan Dimitrie Licu, i-a confirmat rechizitoriul.

Monstrul din Caracal este acuzat de 8 infracţiuni, astfel, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus trimiterea sa în judecată în stare de arest preventiv „pentru săvârșirea unui număr de 8 infracțiuni (trafic de persoane, trafic de minori, viol – două infracțiuni, omor calificat – două infracțiuni și profanarea de cadavre sau morminte – două infracțiuni).