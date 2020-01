Scandal uriaș: Nereguli grave la Autoritatea Națională pentru Cetățenie!

Suspiciuni de vulnerabilitate privind securitatea națională. Parchetul General a fost sesizat de fostul ministru al Justiției Ana Birchall că la Autoritatea Națională pentru Cetățenie ar exista nereguli, unele chiar de natură penală. Mai mult, fostul premier Viorica Dăncilă ar fi știut despre acest lucru, însă nu a luat măsuri.

Ministerul Justiției a sesizat Parchetul General în urma unui control asupra modului în care se acordă cetățenia română.

Controlul a pornit de la o sesizare din iulie 2019, depusă la Ministerul Justiției, în care doi cetățeni din Republica Moldova semnalau tergiversarea unor dosare în detrimentul altora. O lună mai târziu, inspectorii ministerului s-au deplasat la sediul autorității, au verificat documente și dosare de cetățenie, au analizat rapoartele financiare, au discutat cu funcționarii și cu șefii instituției, scrie Vice.com

După două luni, la finalul lui octombrie, raportul era gata. Iar neregulile erau atât de alarmante, încât ministerul a cerut Curții de Conturi să meargă în control și a sesizat organele de urmărire penală, pentru „sustragere sau distrugere de înscrisuri” și pentru „suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni prevăzute de Legea privind finanțele publice”. Printre altele, raportul le recomandă oficialilor ANC să folosească sistemele de înregistrare la ședințele de interviu, pentru a exista „mijloace de probă cu privire la modalitatea în care se desfășoară interviul”. Documentul atrage atenția și asupra modului necorespunzător în care sunt gestionate informațiile clasificate.

„Poate fi un risc și la securitatea UE, având în vedere că pașaportul romanesc încă e căutat în zonele conflictelor înghețate, cum ar fi Transnistria. Acolo e o adevarată zonă gri financiară și militară, unde se mai practică recrutarea de mercenari”, a spus cercetătorul Nicolae Țîbrigan, de la Laboratorul pentru Analiza Războiului Informațional și Comunicare Strategică, din subordinea Academiei Române.

Toate neregulile identificate în raport sunt, din punctul meu de vedere, foarte grave, și trebuie remediate în regim de urgență.

În raport, aprobat prin semnătura mea, sunt identificate câteva suspiciuni de natură penală care, din punctul meu de vedere, trebuie lămurite tot în regim de urgență drept care, în baza competențelor legale pe care le-am avut în calitate de ministru al Justiției, am sesizat atunci Parchetul General.

De asemenea pentru înlăturarea vulnerabilităților instituționale și pentru o mai buna funcționare a activității am propus reorganizarea Autoritatii Naționale pentru Cetățenie ca direcție in cadrul Ministerului Justiției.

Da am propus revocarea din funcție a întregii conduceri a Autoritatii Naționale pentru Cetățenie.

Da este adevărat ca raportul scris a fost trimis inclusiv doamnei Dancila căreia i-am prezentat și verbal câteva aspecte foarte grave din raport care țin inclusiv de posibile vulnerabilități la securitatea naționala, recomandând atât revocarea, in regim de urgentă, a conducerii Autoritatii Naționale pentru Cetățenie cât și reorganizarea acesteia.

Răspunsul doamnei Dancila la propunerile mele a fost unul negativ ignorând practic acest raport care, fără lauda gratuită la adresa colegilor din cadrul Ministerului Justiției, este un raport foarte profesionist întocmit, foarte responsabil.

Întâmplator sau nu, si dupa intocmirea acestui raport, presiunile și atacurile la adresa mea s-au intensificat , dar poate a fost coincidenta, nu? Pentru cine crede in coincidente!

Ma mandresc ca in ciuda acestui asalt continuu la care am fost supusa nu am cedat (asumand lucruri deloc usoare sau simple) si mi-am respectat juramantul depus la investitura in functia de ministru al justitie de a apara Romania si interesele romanilor!”, a scris Birchall pe Facebook.