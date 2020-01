Lovitură pentru PSD: Adina Motica, consiliera primarului Căprar, a ales Platforma Social Liberală

Lovitura dura pentru primarul PSD, Dorel Caprar, dintre consilierele sale a plecat din partid. Este vorba despre Adina Motica, cadru universitar. Aceasta a trecut la Platforma Social-Liberală. Mai mult, Adina Motica va fi candidatul Platformei Social-Liberale la alegerile locale.

Peste 5000 de romani s-au inscris in Platforma Social Liberala, in mai putin de 48 de ore de la inceperea Turneului Romania 10 in 10.

Proiectul de tara lansat de Ilan Laufer si Alexandru Coita a fost girat de importanti oameni de afaceri, dar si din domeniul universitar, iar dovada este alaturarea acestora in sustinerea celor 10 directii lansare de PSL. In cele mai importante orasele din vestul tarii au fost deja crete structurile din teritoriu si alesi candidatii pentru alegerile locale.

„Suntem onorati si placut surprinsi sa primim in echipa noastra profesori universitari, care pregatrec pentru viata generatii de tineri ; reputati medici, salvatorii multor vieti; antreprenori de succes ce reusesc sa sustina sute de familii” a afirmat liderul platformei Ilan Laufer.

„Dorinta lor de a fi alaturi de noi si a contribui la cresterea calitatii vietii in Romania este garantia ca proiectul PSL este pe drumul bun ” , a adaugat Alexandru Coita.

Turneul Romania 10 in 10 continua in peste 30 de orase, in care se vor dezvolta structurile teritoriale si vor fi alesi candidatii la alegerile locale, dar si parlamentare.

#mieimipasa #romania10in10