Suma fabuloasă pe care Gigi Becali vrea să o ia în urma vânzării FCSB

Gigi Becali a vorbit, sâmbătă, despre investițiile pe care le-a făcut la FCSB. Finanțatorul susține că, dacă ar vinde societatea, ar obține 100 de milioane de euro. Becali a mai spus că un manager nu se pricepe mai bine decât patronul în privința transferurilor.

”Eu aveam 40 de milioane de euro investiții, când nu știam și nu mă băgam. Am zis, stai, mă, puțin, eu sunt tâmpit. Acum, chiar dacă nu sunt pe profit. Îmi scosesem banii, avem și profit, dar acum am vreo 5 milioane de euro băgați în toată societatea. Dar, în balanță, dacă vând societatea, dacă vând tot patrimoniul, fac 100 de milioane, asta înseamnă că o să am profit. 40 de milioane am investit, înainte să încep să fac profit. Munca mea de 15 -20 de ani de zile, înseamnă 95 de milioane de euro profit”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Finanțatorul roș-albaștrilor a mai spus că patronul trebuie să se ocupe de transferurile unei echipe, și nu managerul: ”Dacă nu vindeam de 20 de milioane de euro, doi jucători, Chiricheș și Stanciu, și nu mai luam încă 25 de milioane din Champions League, eram gaură 45 de milioane acum, dacă nu mă implicam eu. În România, nu poți să lași un manager să se ocupe, nimeni nu se ocupă mai bine decât patronul. Dacă lași echipa pe mâna antrenorului, se alege praful, cum s-a ales la toate echipele”, a zis Becali.

Gigi Becali a intervenit în direct și a susținut că situația lui Dinamo nu este critică. „Ce a făcut Negoiță la Dinamo, voi să spuneți merci, pentru că a ținut echipa în viață. La ora asta, Dinamo este bolnav, este la spital, dar nu are o boală incurabilă, se poate vindeca. Păi, Rapid a intrat în comă. Negoiță a pierdut bani, cred că 20 de milioane a pierdut. Toate echipele din România consumă 2-3 milioane de euro în plus față de ceea ce iau de la TV.

Dar cu acești bani rămâne acolo în play-out. Dinamo este un nume mare, nu este mare brand, pentru că nu produce bani. În România nu sunt firme dispuse să plătească sute sau milioane de euro.

Voi, asociația de la Dinamo, vă chinuiți de trei ani să strângeți 100.000 de euro, nu aveți 100.000. Dacă nu produci bani din brand, ală nu se mai numește brand. Voi aveți doar galerie, cu asta vă mândriți. Asta nu se poate întâmpla, dacă „nebunii” ăia îi mai pui acționari, ăia nu mai vin cu petarde, ăia vin cu bombe. Dacă o să bage bani, intră pe teren și-i bat pe jucători”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Matinal.