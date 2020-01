„Războiul” Gabriela Firea-Rareș Bogdan intră în faza plângerilor penale

Gabriela Firea a declarat, luni, că îi va face o plângere penală lui Rareș Bogdan (sursa foto: Digi24) dacă, în acestă săptămână, nu observă ”o îmbunătăţire” a discursului lui public, după ce europarlamentarul PNL ar fi acuzat-o că a periclitat „parteneriatele strategice cu UE și SUA”.

„Am văzut că se fac declaraţii care nu au nicio legătură cu realitatea şi cred că trebuie să ne asumăm cu toţii punctele de vedere (…) şi, de asemenea, să avem proprietatea cuvintelor. În momentul în care domnul europarlamentar înşiră o serie de lideri PSD şi spune despre aceştia că au periclitat parteneriatul cu Statele Unite şi parteneriatul cu Uniunea Europeană cred că trebuie să vină să explice”, a declarat primarul general al Capitalei, potrivit Agerpres.

Gabriela Firea a subliniat că așteaptă scuze din partea europarlamentarului PNL și „reformularea afirmaţiei”. „În cazul în care în această săptămână nu observ o îmbunătăţire a discursului său public, care nu are nicio legătură cu faptele reale ale mele şi ale colegilor mei, îmi rezerv dreptul, aşa cum am spus, să vină în faţa unei instanţe să explice în ce fel am periclitat noi parteneriatele cu UE şi cu NATO. Mi se par nişte declaraţii absurde, dezechilibrate şi eu ştiu că în politică se permite orice, dar nu chiar orice”, a mai spus Gabriela Firea înainte de începerea unei şedinţe a conducerii PSD.

Firea a mai menţionat, luni, că Opoziţia ar trebui să ia măsuri „mult mai drastice” împotriva Guvernului Orban dacă nu respectă legile votate în Parlament şi propuse de PSD, cum ar fi Legea pensiilor.