Profilerul lui Gheorghe Dincă, declarații șocante despre „monstrul” din Caral

Gheorghe Dincă ar fi continuat să răpească și violeze fete tinere dacă nu ar fi fost prins. Este dezvăluirea făcută în exclusivitate de Dorin Dumitran în studioul Romania TV. Profilerul care a stat de vorbă 60 de ore cu monstrul de la Caracal spune că acesta este un tip narcisist care folosea femeile pe doar cu scop de satisfacere a nevoilor personale. A ales fete tinere pentru că femeile cu care a încercat să construiască o relație în ultimii 10 ani nu au stat lângă el și se consideră o vedetă. Gheorghe Dincă este chiar de părere că guvernul PSD a fost dărâmat din cauza lui.

Dorin Dumitran l-a „citit” pe Gheorghe Dincă după multe ore de discuţii şi dezvăluie transformarea acestuia. „Noi il cunoastem pe omul asta abia la varsta de 66 de ani, pana la aceasta varsta trece drept un tip banal, un dizolvat in ambianta din Caracal si abia acum incercam sa intram in trecutul lui pentru a vedea ce a fost. Incepem cu analiza lui biografica. Nu ne-am bazat doar pe ceea ce a declarat, a fost verificat din doua-trei surse. Sunt doua evenimente majore pe care el le invoca. Unuel este sinuciderea atipica a tatalui sau la orizontala prin spanzurare, cu un lant infipt in perete! Sinuciderea atipica e intalnita foarte rar, bolnavii psihici isi agata de picioare bidoane cu apa pentru a realiza extensia corpului. Al doilea eveniment traumatic este sinuciderea nasului sau, care se va sinucide tot atipic in pozitie sezut legat de calorifer! Aspectul foarte ciudat care m-a uimit si pe mine a fost ziarul asezat dedesubt. De ce ziar? Avea o relatie foarte buna cu nasul, mai buna decat cu tatal sau”, a spus Dorin Dumitran.

„Asta poate constitui un factor vulnerabil al personalitatii sale. Evident ca mai sunt si alti factori pe care nu ii cunoastem din istoricul sau personal. In ceea ce piveste capacitatea mea de a-l intelege pe el a depins de capacitatea lui de a se deschide. A avut momente de deschidere si inchidere succesive. A fost ca un carusel. Era dispus la tematici colaterale fara nicio legatura cu cauza”, a mai spus profilerul lui Gheorghe Dincă.

Intrebat dacă tatuajul de pe penis a fost făcut de Gheorghe Dincă pentru a-şi marca bărbăţia, Dorin Dumitran a răspuns: „Inteleg ca a fost o chestiune impartasita de sapte colegi de clasa, o activitate de velietarism, de a iesi in evidenta pentru o conduita unica!”.

„Principala lui problema a fost reconfirmarea masculinitatii. Fiecare femeie trebuia sa ii reconfirme lui sexualitatea, iar femeia care nu reusea era sanctionata sub o forma sau alta, ultimele doua chiar cu omorul”, a precizat Dorin Dumitran.

Profilerul este convins că Gheorghe Dincă le-a omorât pe fete din sungurătate: „Pentru ca doreste sa plece iar tu nu accepti ca fata sa plece de la tine. E o problema de atasament, a avut problema asta toata viata. Cand fetele au reactionat, nu a suporatat sa fie abandonat. Declinul existentei sale il inregistram in ultimii 10 ani. Nici familia nu era apropiata. Toata aceasta indepartare de familie, toata aceasta absenta a emotiilor frumoase din partea familiei ii vor accentua probleme din copilarie. Nu suporta sa stea singur!”, a mai spus Dorin Dumitran.

„A doua pagina din raportul meu contine un avertisment pentru cei care vor citi raportul. In a treia pagina imi exprim empatia fata de suferinta familiilor si cu asta cred ca am raspuns la intrebare”, a fost răspunsul profilerului la întrebarea dacă este convins că Gheorghe Dincă le-a ucis pe Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu.