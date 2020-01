Pregătiri pentru Valentine`s Day: Top 5 cele mai spectaculoase Infinity Pools

Echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro a selectat cele mai interesante piscine de tip „Infinity” pentru cei care vor să își surprindă partenerii cu ocazia zilei îndrăgostiților sau pentru următoarea vacanță romantică planificată pentru anul care abia a început.

În ultimii ani piscinele în care apa este la același nivel cu pereții piscinei – uneori chiar transparenți – au devenit o atracție pentru turiștii de pretutindeni. Hotelurile din insulele din Grecia, Maldive sau Seychelles sunt deja renumite, dar există locații care oferă și o priveliște spectaculoasă clienților sau vizitatorilor. Lista include 5 unități ordonate după tariful unei nopți de cazare de Dragobete sau Valentine`s Day și o suită de cascade care formează natural astfel de piscine.

Vista Ballena, Costa Rica

Cei mai mulți dintre noi ne-am dori ca această viață să includă și experiența de a admira o balenă înotând în larg. Îndeplinirea acestei dorințe nu este atât de dificilă pe cât pare, mai ales dacă timpul alocat acestei priveliști este mai lung decât o excursie în larg și aduce multă relaxare o dată cu această urmărire. Complexul din Costa Rica atrage clienți oferind o piscină care pare că se continuă în oceanul în ale cărui ape înoată balenele mult visate. Cazarea nu este atât de scumpă, dar costul va fi compensat de transport. Prețul unei nopți de Dragobete într-o cameră dublă pornește de la 128 EUR.

The Cambrian Hotel, Elveția

O zi de relaxare într-o piscină în aer liber cu apă fierbinte și munții înzăpeziți ca priveliște ar trebui să convingă orice partener că sentimentele investite sunt demne de luat în calcul. Resorturile de schi din Elveția atrag turiști din întreaga lume, dar puțini au șansa să se bucure de aceleași imagini într-o piscină care pare nemărginită. Iar ciocolata atât de lăudată ar trebui să elimine orice urmă de stres rămasă în corp. Prețul pentru noaptea de Dragobete într-o cameră dublă în acest hotel începe de la 377 EUR, iar faptul că se află în Europa va reduce atât bugetul pentru transport cât și timpul necesar pentru a ajunge aici.

Marina Bay Sands, Singapore

Călătorii care preferă priveliștea unui oraș în timp ce se relaxează în piscină se vor bucura de un sejur în acest hotel. Doar clienții hotelului pot beneficia de acces la zona specială aflată cu 57 de etaje deasupra orașului Singapore, deci fotografiile spectaculoase nu vor costa chiar puțin. Mai precis, Ziua Îndrăgostiților într-o cameră dublă aici are un tarif ce pornește de la 487 EUR. Dar dragostea nu are preț.

Hanging Gardens of Bali, Indonezia

Cei care vor să se izoleze în natură dar să se bucure în continuare de toate facilitățile civilizației se pot refugia în resortul din regiunea Ubud. Decorul natural își înconjoară vizitatorii cu verdele specific iar piscina care pare că se pierde în acest fundal va contribui la relaxarea fiecărui cuplu. Resortul de 5 stele oferă o noapte într-o cameră dublă de Valentine`s Day cu tarife începând de la 571 EUR.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Tanzania

Același principiu de relaxare, dar privind elefanții în locul balenelor se regăsește într-un resort exclusivist din Tanzania. Parcul Național Serengeti atrage turiști din întreaga lume pentru a vedea elefanți, girafe, zebre și alte animale în habitatul lor natural, dar observarea lor în timpul unei sesiuni de înot și relaxare este o experiență greu de egalat. Cuplurile care vor să petreacă noaptea de Valentine`s Day aici plătesc începând cu 1352 EUR pentru o cameră dublă.

Kuang Si Falls, Luang Prabang, Laos

Piscinele de tip „Infinity” au și o variantă creată de natură, printr-o serie de cascade într-un parc natural din Laos. Aflate la mai puțin de 30 km de Luang Prabang, cele 3 etaje ale cascadelor Kuang Si își întâmpină vizitatorii cu peisaje spectaculoase. Traseul care urcă de la baza primei cascade până în vârful celei mai de sus durează aproximativ 20 minute, iar intrarea în parcul natural costă 20000 kip (aprox. 2 EUR).

Prețurile menționate reprezintă valorile tarifelor pentru o cameră dublă în hotelurile specificate, corespunzătoare căutărilor din 22.01.2020 cu date de călătorie 14.02.2020-15.02.2020, respectiv 24.02.2020-25.02.2020. Prețurile se pot modifica sau pot deveni indisponibile.

