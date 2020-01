Programul lunii februarie la Teatrul Arte dell’Anima

Luna Februarie vine sub semnul iubirii, prin urmare Teatrul Arte dell’Anima vă așteaptă cu o serie de spectacole numai bune pentru cei ce simt fluturi în stomac.

Totul despre femei

Teatrul Arte dell’Anima vă așteaptă la cea mai savuroasă comedie – „Totul despre femei” de Miro Gavran, în regia lui Felix Crainicu, pe 01 și 18 februarie – ora 19:00!

O comedie romantică extraordinară cu Corina Dănilă, Adriana Titieni și Crina Lință. Spectacolul a fost produs în urma celei de-a cincea ediții a concursului „Anima pentru societate”.

„Totul despre femei” este povestea unui diamant. O nestemată care va străluci de fiecare dată diferit atunci când va fi rotită în lumină. Uneori copleșitor, uneori ludic, uneori trist.

Acest diamant este Femeia – mamă, iubită, prietenă, soră.

Strălucitorul text scris de Miro Gavran privește femeia realist, cu umor, cu suflet. Spectacolul propus de Teatrul Arte dell’Anima aduce în fața martorilor actului artistic trei actrițe care au acceptat provocarea să ofere nu doar talent și efervescență, ci o fărâmă din sufletul propriu. Pentru că era singura cale ca fiecare în parte să întrupeze cinci personaje diferite.

Într-un melanj unic, „Totul despre femei” aduce o poveste de iubire, una de carieră și una de prietenie, plus un conflict puternic stârnit de trei fetite la grădiniță. Nu e suficient? Adăugăm o luptă plină de gelozie între respectabilele nanogenare îndragostite și imaginea este completă.

„Totul despre femei” – o comedie romantică care te va pune pe gânduri. 3 actrițe, 15 personaje și un spectacol de o oră și jumătate ce te va învăța și dezvăța totul despre femei.

Distribuție: Corina Dănilă, Adriana Titieni și Crina Lință

Regie: Felix Crainicu

Scenografie: Ioana Colceag

Traducere: Mihaela Balint

Adaptare text: Crina Lință

Light & sound design: Alexandru Bibere

Durata: 1h 20’

Preț bilet: 35 lei

Adresă: Str. Făinari Nr. 17D, Sector 2, București, Bucharest

„Referințele la Dali mă excită” de Jose Rivera

Teatrul Arte dell’Anima vă invită în data de 09 și 22 februarie la cea mai nouă producție, un spectacol cu un mesaj puternic și subtil – „Referințele la Dali mă excită” de Jose Rivera, regia Răzvan Enciu. Vă așteptăm la sediul din strada Făinari, nr 17D!

Realismul magic se împletește armonios cu o viziune proaspătă, tânără, a unor artiști ce reușesc să construiască un basm, o poveste desprinsă din alte vremuri, de pe alte meleaguri…

Gabriela și Benito întâmpină probleme în căsnicia lor când Benito, militar, se întoarce din teren și își găsește soția aparent deconectată de lumea reală. Visele și închipuirile au acaparat-o până la punctul în care are mai multă încredere în ce spune Luna de pe cer decât în soțul ei din realitate. Vecinul ei de 14 ani, Martin, o urmărește și îi oferă romantismul pe care și l-ar dori de la Benito, iar Pisica ei și Coiotul din deșert îi reamintesc în mod dureros ce înseamnă o relație sinceră și fără complicații.

„Referințele la Dalí mă excită” e un spectacol despre singurătate în doi, speranțe neîmplinite și despre cum evadarea în vis poate fi un drum fără cale de întoarcere.

Distribuție:

Gabriela – Bianca Cuculici

Benito – Denis Hanganu

Luna – Alecsandru Dunaev

Martin – Robert Onofrei

Pisica – Carla Mihai

Coiotul – Alexandru Cătănoiu

Regie: Răzvan Enciu

Ilustrație muzicală: Răzvan Enciu

Decor: Andrei Șova

Costume: Iolanda Mutu Jr.

Traducere: Cristina Juncu & Răzvan Enciu

Durata: 1h 30`

„Dincolo de Salcâmi” de Ana Crăciun-Lambru

În data de 11 februarie de la ora 19:00, Teatrul Arte dell’Anima vă invită la sediul din strada Făinari, nr 17D, spectacolul „Dincolo de salcâmi” – scris și regizat de Ana Crăciun Lambru, adaptare după „Evadarea Tăcută” de Lena Constante.

Produs în urma celei de-a șaptea ediții a concursului „Anima pentru societate”, spectacolul “Dincolo de Salcâmi”, împletește crâmpeie din viața Lenei Constante, artista care a petrecut 3000 de zile în închisorile comuniste, pentru a dezvălui felul în care forța minții poate aduce salvarea sau poate duce la pierzanie.

Un fragment de 10 minute din spectacol a fost dezvoltat de Ana Crăciun-Lambru cu doi actori americani în cadrul Conferinței Naționale de Teatru de Păpuși, susținută la Teatrul Eugene O’Neill din Statele Unite ale Americii.

„Tehnicile cinematografice sunt combinate live cu teatrul de umbre și elemente de teatru de păpuși pentru a crea tablouri vizuale imersive. Lumina, culoarea și întunericul se îmbină în feluri neașteptate în această poveste despre supraviețuire.

Lena Constante a petrecut 12 ani în închisoare ca deținut politic. După eliberarea și reabilitarea ei, Lena a scris cartea “Evadarea Tăcută”, în care vorbește despre momentele de tortură grea, de înfometare forțată, despre clipele de solitudine ce au adus-o de multe ori în pragul disperării, dar mai ales despre “cheia evadării”.

Teatrul este locul în care moravurile societății întâlnesc o oglindă și locul în care regăsim echilibrul sufletului, iar povestea Lenei Constante își are locul pe scenă. Cunoscându-ne trecutul, ne putem proteja viitorul. ” – Ana Crăciun Lambru, regizor.

Distribuție:

Daniela Mihai – Fetița, Lena Constante

Ciprian Chiricheș – Tatăl, Anchetatorul, Harry Brauner, Fotograful

Regie: Ana Crăciun Lambru

Scenografie: Çilem Türköz

Compozitor: Cári Tibor

Adaptare text: Ana Crăciun Lambru

Light & Sound design: Traian Marin

Durata: 1h 20’

„Lettice și Leușteanul”

Teatrul Arte dell’Anima vă așteaptă la spectacolul „Lettice și Leușteanul” de Peter Shaffer, traducere de Crina Lință, regia Geanina Hergheligiu pe 14 și 28 februarie, ora 19:30. O comedie verbală, ierbală, dar nu și letală cu Crina Lință, Ioana Pavelescu și Silviu Biriș.

„Lettice și Leușteanul” este o savuroasă comedie satirică care spune, într-un stil plin de umor fin și nuanțat, British, povestea întâlnirii dintre Lettice Douffet (o femeie pasionată de istorie, teatru și bucătărie elisabetană), ghid turistic la Conacul Fustian, conac bântuit (în opinia ei) și Charlotte (Lotte) Schoen, aparent rigidul reprezentant al Consiliului Conservării și Protejării Obiectivelor Istorice ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Ca în fiecare loc de muncă, Lettice decide să urmeze „regula celor trei Δ, regulă moștenită de la mama ei, imaginând fapte grandioase petrecute pe Marea Scară a Conacului. Lotte o concediază, dar are revelația întâlnirii unui om „spectaculos”, pe care, săptămâni mai târziu, simte nevoia sa îl caute. Lotte îi va împărtăși acesteia faptul că a moștenit de la tatăl ei (proprietarul Editurii Perseus), „ochii” pentru frumos, pentru construcțiile cu arhitectură splendidă, care dau identitate.

Cele două petrec tot mai mult timp împreună, reînviind scene din istorie și, inevitabil, se produce un accident, care conduce la un proces public. Cel mai intrigat de toate întâmplările ciudate care declanșează accidentul este avocatul Bardolph, un profesionist prins fără voia sa în mrejele imaginației actriței Lettice Douffet.

Ce au în comun Lettice Douffet, Charlotte Schoen și Maria Stuart, regina Scoției rămâne să descoperim împreună la Teatrul Arte dell’Anima din strada Făinari, nr. 17D!

Distribuția: Lettice Douffet – Crina Lință

Charlotte/ (Lotte) Schoen – Ioana Pavelescu

Țâfnosul /Framer/Jim Mackintosh/ Mr. Bardolph – Silviu Biriș

Regie: Geanina Hergheligiu

Pictură décor: Alina Mavru

Sound&light: Alex Bibere

Durata: 1h 45’

Preț bilet: 40 lei

„Lucruri pe care le știu adevărate” de Andrew Bovell

Teatrul Arte dell’Anima vă invită în data de 5 și 21 februarie, ora 19:00 la spectacolul „Lucruri pe care le știu adevărate”, de Andrew Bovell, regia Puiu Șerban!

Realizat după textul “Things I Know To Be True” de Andrew Bovell, spectacolul ce spune povestea lui Rosie, o adolescentă care se întoarce pe nepusă masă acasă, în suburbia unui oraș provincial din Australia, după ce-a-ncercat să-și facă un rost prin Europa.

Pe lista ei cu lucruri pe care le știe sigur ca fiind categoric adevărate se află doar mama, tata și cei trei frați… Dar viața își face loc și un val-vârtej de evenimente o face să se maturizeze brusc.

Un spectacol viu, cu un final neașteptat, ce te face să îți pui întrebări esențiale, așa cum orice spectacol de teatru ar trebui să o facă. O lecție de viață, o bucată de realitate trăită de tinerii artiști!

Distribuția:

Rosie – Irina Noapteș, Pip – Adelina Toma, Mark – Claudian Șiman, Ben – Vlad Lință, Fran – Anca Bejan/Raluca Ghervan, Bob – Dorin Enache

Regia: Puiu Șerban

Asistență de regie: Raluca Ghervan

Scenografie: Flavia Stroe

Lumini si sunet: Claudia Ene și Patricia Cordoş



Adresă: Strada Făinari, nr. 17D, sector 2, București

