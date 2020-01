Cumpănașu, o nouă plângere la Parchetul General în „cazul Alexandra Măceșanu”. Cine este persoana vizată…

Alexandru Cumpănașu continuă bătălia! El anunță într-o postare pe Facebook că astăzi va depune o plângere la Parchetul General pe numele medicului de la INML care a declarat decesul Alexandrei, deși nu există cadavru.

Alexandru Cumpănaşu anunţă o nouă plângere la Parchetul General şi anunţă, pe Facebook, un nou protest: „Dragi romani, in ciuda eforturilor uriase ale SISTEMULUI de a ma bloca, opri si distruge din aflarea ADEVARULUI in cazul Alexandrei inclusiv prin „Scrisoarea lui Dinca”, eu voi continua batalia PANA LA CAPAT! Luni, ora 12:00 voi depune plangere la Parchetul General pe numele medicului de la INML care desi NU are cadavru, nu are oase care sa apartina Alexandrei totusi a declarat decesul acesteia, la ORDIN! Stiu ca-mi va aduce si mai multe belele si SISTEMUL care l-a folosit il va apara si ma va ataca dar atat el cat si INML trebuie sa plateasca pentru o asememea fapta! Nu uitati, duminica ora 12:00 in Piata Universitatii‼ Va astept‼”, scrie Cumpănașu pe Facebook.

Conform rechizitoriului, la 24 iulie 2019, în jurul orelor 10:00-10:15, în timp ce se afla pe raza comunei Dobrosloveni, judeţul Olt, Gheorghe Dincă a observat-o pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, şi ”prin inducere în eroare, iar ulterior prin răpire şi constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, a recrutat-o, folosind un pretext fals, în sensul că s-a oferit să o transporte cu maşina proprie, “la ocazie”, spre liceul MIHAI VITEAZUL din municipiul CARACAL”.

”Inculpatul a determinat victima să se urce în autoturismul său, pe locul din dreapta spate, şi în continuare, pentru a-i întări convingerea cu privire la realitatea celor susţinute, s-a deplasat cu aceasta până în zona liceului din CARACAL unde a oprit, şi, utilizând violenţa fizică şi verbală, a imobilizat-o, legând-o cu cureaua de la pantalonii săi de centura de siguranţă a banchetei din spate”, relatează procurorii.