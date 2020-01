Tensiuni uriașe în Alianța USR-PLUS. Dan Barna, atacat dur!

Scandalul din USR-PLUS nu pare că se va sfârşi prea curând. Valeriu Nicolae, fost membru PLUS, comentează propunerea cu care ar urma să vină cei de la USR, referitoare la existența unui raport de 3 la 1 pentru listele comune ale Alianței, adică la trei candidați ai Uniunii să fie unul de la PLUS, deși blocul mergea cu un raport perfect egal la alegerile europarlamentare din 2019, informează b1.ro.

Într-o postare pe Facebook, Valeriu Nicolae este de părere că „puterea smintește”, referindu-se la liderul USR, Dan Barna. În plus, Nicolae este de părere că, în aceste condiții, cei de la PLUS ar trebui să iasă din Alianță.

„Singura logică a declarației lui Barna că raportul în Alianța PLUS/USR va fi de 1 la 3 este că puterea smintește. Chiar nu cred că are cum să fie atât de prostovan. Pragmatic PLUS-ul ar trebui să iasă din Alianță pentru că asta le-ar crește semnificativ popularitatea și ar obliga o mobilizare a partidului. Șanse sunt minime căci neconflictualitatea lui Dacian și a conducerii PLUS este remarcabilă la fel de remarcabilă ca și mârlănia asta super arogantă a echipei lui Barna. Barna se dovedește a fi liderul perfect pentru PNL, partidul lui Nicușor Dan și indirect pentru PSD. Din păcate devine o catastrofă pentru Alianță. Sper să ajute la ceva USR-ul deși sincer habar nu am cum. Îmi este rușine că l-am susținut”, a scris Valeriu Nicolae într-o postare pe Facebook.