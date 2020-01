Andrei Arădoaie, Cristian Filip, Andrei Calenic și Javon Masters, baschet cu mănușile de box

Andrei Arădoaie și Cristian Filip fac spectacol în ringul de box, dar și sub panou! Pugiliștii dinamoviști i-au provocat pe colegii de la echipa de baschet Andrei Calenic și Javon Masters la un antrenament inedit. Sportivii s-au distrat încercând să arunce la coș…purtând mănuși de box.

Boxerii Andrei Arădoaie și Cristian Filip și baschetbaliștii Andrei Calenic și Javon Masters au schimbat sporturile pe care le practică și au făcut un antrenament comun inedit. Toți au avut ceva de învățat din schimbul de experiență.

“Ne mai și jucăm, mai facem și altceva în afară de box, trebuie să mai ieșim din starea de stres a boxului. Noi suntem multifuncționali, înainte de antrenament mai facem un baschet. Ne pricepem, deci nu ne facem chiar de râs. I-am învățat și pe ei să dea cu pumnul” – Andrei Arădoaie, campion european U22 la box.

“Eu vin la fiecare meci pe care îl au baschetbaliștii de la Dinamo acasă, dar nu am reușit până acum să intru cu ei în teren. Mă bucur că am putut să le pun și lor o pereche de mănuși, să vadă cum e. Sper să nu faulteze de acum înainte. Eu am încercat să fac baschet în copilărie, dar mi-am dat seama că sunt făcut pentru un sport individual. Am rămas însă un fan al baschetului, pivotările de aici ne ajută și pe noi la jocul de picioare” – Cristian Filip, medaliat cu bronz la CE de tineret la box.

Distracție sub panou

Colegi de club la Dinamo București, sportivii s-au distrat pe cinste și au uitat, pentru o oră, de presiunea competițiilor în care sunt angrenați. Baschetbaliștii dinamoviști ocupă locul patru în Liga Națională și sunt calificați în Final Four-ul Cupei României

“A fost foarte distractiv. Ei ne-au arătat câteva mișcări din box, sper că i-am învățat și noi puțin baschet. Suntem pașnici, nu vom folosi în timpul meciurilor mișcări din box. Am mai scăpat puțin de tensiunea competiției și doar ne-am distrat pe terenul de baschet. Nu uităm însă că trebuie să muncim, să ne autodepășim și să ne atingem obiectivele din acest sezon” – Andrei Calenic, baschetbalist Dinamo Știința București.

“A fost foarte interesant. Eu n-am mai boxat de mult timp, așa că mi-au prins bine sfaturile lor. Mi-a plăcut acest antrenament, însă mi-a fost imposibil să înscriu cu mănușile de box, deși am tot încercat. Ne ajută să schimbăm uneori sportul și să ne deconectăm. Suntem mereu în competiție, așa că boxul de azi a fost o schimbare binevenită” – Javon Masters, baschetbalist Dinamo Știința București.

Presiunea calificării la JO

Andrei Arădoaie și Cristian Filip, campion european U22, respectiv medaliat cu bronz la Campionatele Europene de tineret, vor lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice în cadrul turneului preolimpic de la Londra, din martie. Ultima lor șansă de a obține biletele pentru Tokyo va fi în aprilie, la turneul preolimpic ce va avea loc la Paris.

“Este presiune, oricât am încerca noi să nu o simțim. Este prima noastră Olimpiadă, ne dorim să fim acolo și presiunea vine automat” – Andrei Arădoaie, campion european U22 la box.

“Eu nu mai vreau să aștept încă o Olimpiadă, acum e momentul” – Cristian Filip, medaliat cu bronz la CE de tineret la box.

Susținere și încurajări reciproce

Așa cum pugiliștii le fac galerie baschetbaliștilor la meciurile de pe teren propriu, Andrei Calenic și Javon Masters le vor ține pumnii boxerilor în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Originar din Ontario (Canada), Masters are o singură dorință: Arădoaie și Filip să nu boxeze cu sportivi canadieni.

“I-am văzut în tribune la aproape toate meciurile noastre, vin să ne susțină. Sper să am și eu ocazia să îi văd boxând. Le doresc să se califice la Jocurile Olimpice și să facă o impresie bună la Tokyo” – Andrei Calenic, baschetbalist Dinamo Știința București.

“Ei încearcă să se califice la Jocurile Olimpice și nu e puțin lucru, e chiar impresionant. Le doresc mult succes. Dacă vor boxa însă cu vreun canadian la Tokyo, voi ține cu Canada” – Javon Masters, baschetabalist Dinamo Știința București.