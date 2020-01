Președintele TVR, Doina Gradea, și-a luat consilier de imagine: Mircea Radu

Realizatorul TV Mircea Radu este, de câteva zile, consilier al președintelui TVR Doina Gradea. Atribuțiile lui Mircea Radu sunt pe zona editorială și de imagine a televiziunii publice.

„Mi s-au dat niște emisiuni, vreo cinci, care sunt pe post, să mă uit și să îmi spun părerea despre ele. Să mă uit la o emisiune în ansamblul ei, dar și în detaliu. Adică de la pachetul grafic și decor, până la prezentatori, la ținuta lor, la prezență, la formatul emisiei, ce este bun și ce ar putea fi îmbunătățit”, a declarat Mircea Radu pentru paginademedia.ro.

De asemenea, vorbind despre poyiţia lui de consilier el a explicat că trebuie să „primesc informații, să le înțeleg, să evaluez nevoile TVR, pentru a îndruma în vederea obținerii unor rezultate de comun acord stabilite. Să apreciez care sunt punctele forte și provocările”.

Mircea Radu este prezent pe TVR cu emisiunea Down the Road, o emisiune după un format special. În prim plan sunt opt tineri care suferă de Sindromul Down. În formatul de tip reality-show, cei opt tineri călătoresc prin țară, iar emisiunea le prezintă experiențele.

„Este un show de emoție”, spunea Mircea Radu într-un interviu pentru Paginademedia.ro. „E absolut istovitor la filmări, dare este foarte frumos.”

Emisiunea Down the Road este în grila TVR în fiecare luni seara, de la ora 22.00. Prezentatorul, Mircea Radu a fost, de-a lungul anilor, la TVR, gazdă a unor emisiuni precum „Telejurnal”, „ÎnTrecerea anilor” şi coprezentator „Femei de 10, Bărbaţi de 10″.