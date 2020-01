Iată cum să cureți dinții când porți aparat dentar!

Atunci cand dintii tai nu sunt pozitionati corect, pot aparea dificultati in vorbire si in consumarea alimentelor, pe langa aspectul inestetic al zambetului. Solutia cea mai eficienta este sa urmezi un tratament cu aparat dentar, acesta avand ca scop imbunatatirea esteticii si functionalitatii dentare.

Cu toate acestea, parcursul tratamentului ortodontic poate fi influentat in mod negativ de unele situatii. Aparitia cariilor, a petelor pe smaltul dintilor si inflamarea tesutului gingival sunt numai cateva dintre consecintele pe care le poti cunoaste pe durata purtarii unui aparat dentar in cazul in care nu vei respecta regulile de igiena orala recomandate de catre medic.

Aparatul dentar are mai multe elemente care pot retine resturile alimentare dupa fiecare masa si gustare, iar igiena orala realizata necorespunzator poate permite acumularea bacteriilor in cavitatea bucala si aparitia problemelor. Din acest punct de vedere, un periaj realizat cu simtul raspunderii va fi primul pas in lupta contra efectelor mai putin benefice pe care le-ar putea produce un tratament ortodontic.

Pe langa igiena orala, trebuie sa stii ca medicii recomanda consumul unor alimente preponderent moi sau usor de mestecat pe parcursul tratamentului cu aparat dentar. In acest fel, vei reusi sa protejezi gingiile si dintii sensibilizati de tensiunea bracketilor. Incearca sa eviti muscaturile puternice din fructe tari, precum merele. Mai degraba, taie-le in bucatele mici inainte sa le consumi.

Alimentele si produsele alimentare dulci sau lipicioase pot provoca desfacerea cimentului dentar de sub benzi, ruperea bracketilor unui aparat dentar sau curbarea si deteriorarea diferitelor elemente. Tocmai de aceea, incearca sa eviti ciocolata, guma de mestecat si caramelele.

In plus, toate obiceiurile nesanatoase ce implica dantura (rosul unghiilor, desfacerea capacelor sau a ambalajelor, ruperea etichetelor etc.) sunt, de asemenea, de evitat.

Pentru a putea ingriji corespunzator dantura si pentru a te bucura de cele mai bune rezultate in urma unui tratament cu aparat dentar, iata cateva reguli de igiena orala pe care specialistii in ortodontie le recomanda fiecarui pacient:

– Este absolut necesar sa speli dintii dupa fiecare masa si gustare. Inainte de a folosi periuta de dinti, clateste gura cu apa din abundenta! Multe dintre resturile alimentare se vor desprinde, astfel, de pe bracketii aparatului dentar.

Foloseste periute cu peri moi si periaza fiecare dinte incepand cu linia gingiei si continuand in jurul bracketilor. Intregul proces de curatare nu va dura mai mult de 3 minute, insa este cel mai important pas in pastrarea sanatatii orale pe durata tratamentului ortodontic.

– In zonele cu acces limitat sunt recomandate periute interdentare. Acestea pot patrunde foarte usor printre bracketi ori sub arcul aparatului dentar fara a provoca disconfort la nivelul gingiei. De asemenea, pentru spatiile interdentare stramte poti incerca sa utilizezi dusul bucal sau ata dentara. In felul acesta vei curata zonele greu accesibile dintre bracketi si de sub arc.

– Schimba periuta de dinti la fiecare doua luni (pentru a preveni acumularea bacteriilor) si foloseste tablete de identificare a placii bacteriene de cateva ori pe saptamana.

– Nu amana programarile periodice la cabinetul stomatologic! Acestea pot ajuta la observarea din timp a oricarei afectiuni de natura stomatologica.

Un aparat dentar de calitate, montat de un bun specialist, iti va asigura o multime de beneficii. Singura conditie, insa, este sa urmezi regulile de igiena orala corespunzatoare si sa urmezi un stil de viata sanatos.

In cazul in care doresti sa te bucuri de sfaturile unui medic ortodont cu experienta in domeniu si care sa-ti poata oferi cele mai moderne, estetice si eficiente solutii de tratament cu aparat dentar, viziteaza chiar azi clinica stomatologica Dental Excellence!