Firea, război pe viață și pe moarte cu Orban

Războiul dintre primarul general Gabriela Firea și premierul Orban a intrat într-o nouă etapă. ,,I-am lansat nenumărate invitații la un dialog direct intr-o emisiune. Mușcă și fuge\”\”, scrie Gabriela Firea pe Facebook, potrivit Realitatea.net.

„Ultima tampenie spusa aseara este ca am avut “nesimtirea” sa ma duc la Compania Nationala de Investitii, sa depun un proiect realizat de echipa mea, asigurand si cofinantare, pentru realizarea unei sali polivalente in Bucuresti, pe care, ca si alte sali mari din Capitala, sa o foloseasca intreaga tara, si asa cum s-a intamplat in trecut, cand obiective de investitii din marile orase si/sau municipii, au fost finantate de catre guvern, cum este si normal(…)

Da, recunosc, sunt de o mare nesimtire fata de apucaturile peneliste la Primaria Capitalei si am starpit capusele lor – 4,5 afaceristi verosi,nu oamenii de afaceri onesti -, si stiu ca asta nu mi-o puteti ierta! Am facut economii la buget si am asigurat servicii de calitate la preturi corecte! O blasfemie pentru voi!(…)

Ne intalnim la vot si vom vedea atunci pe cine considera alegatorii mai “nesimtit”, “obraznic” si “tupeist” (calificative cu care m-ati gratulat, in lipsa de argumente si realizari)\”\”, scrie Firea pe Facebook.