Cancerul, provocat, în mare parte, de gândurile negative!

Doctorul Leon Dănăilă a declarat într-un interviu că cele mai crunte boli ale vremurilor pe care le trăim sunt provocate în mare parte de gândurile negative.

„O boala este formată 50% din stare organică şi 50% din stare psihică. Oamenii optimişti au un sistem imunitar foarte bun, pe când cei pesimişti se îmbolnăvesc mult mai repede. O stare depresivă poate duce până la cancer, uneori”, a spus reputatul doctor într-un interviu pentru doctorulzilei.ro.

Profesorul este convins de puterea gândirii pozitive şi de rolul autosugestiei în vindecarea unor boli. „Creierul este o mare necunoscută. Se spune că el cunoaşte 50% din activitate cerebrală, dar din aceşti 50% cât cunoaştem 25% sunt lucruri care trebuie încă cercetate. creierul are 400 de miliarde de neuroni şi fiecare neuron are 100-200 de microni, are până la 3000 de legături cu celelalte celule”, a explicat prof, doctor Leon Dănăilă.

„Creierul este un organ care consumă foarte mult oxigen. Activitatea cerebrală este sub dependenţa glucidelor şi a dulciurilor. Însă, trebuie moderate în funcţie de maladiile individului. Activităţi nocive asupra creierului sunt toate dacă sunt consumate în cantităţi mari. Nu există ceva anume de care să spui”, a mai spus medicul Dănăilă.