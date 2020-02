Orban, declarații incendiare despre pensii și salarii la Consiliul Național al PNL

Ludovic Orban a facut o serie de declaratii la Consiliul National al PNL.

Iata principalele declaratii ale lui Ludovic Orban, potrivit Realitatea.net:

” Visele mele nu sunt despre mine, au fost despre PNL si mai ales despre Romania, tara pe care o iubim, despre fiecare roman pe care vrem sa-l sprijinim si caruia vrem sa-i dam o sansa de a se realiza in viata, aici in tara lui. Nu ma multumesc atunci cand ma trezesc la realitate sa traiesc in lumea visurilor si ma incapatanez in fiecare zi sa fac cate ceva, atat cat pot eu, atat cat poate echipa mea, colegii mei pe care ii am alaturi, sa ducem Romania in directia buna, sa ducem Romania intr-o pozitie pe care o merita demult si pe care nu ne aflam azi nu din cauza romanilor ci din cauza faptului ca Romania a fost in bataia vanturilor care au batut din toate directiile. Din pacate vantul dinspre Vest s-a oprit si a lasat crivatul din Est sa ne inghete dezvoltarea noastra naturala. Romania are o sansa de dezvoltare cum foarte putine tari au. Dumnezeu ne-a asezat in acest loc ce ne ofera atatea oportunitati pe care nu le-am fructificat. Romanii sunt un popor inteligent si creativ, un popor care are intotdeauna solutii noi sau cauta, se adapteaza, are capacitatea sa dezvolte solutii care sa-i uimeasca pe altii.

Uitati ce se intampla in zona de IT in care e clar ca romanii sunt printre cei mai competitivi creatori de solutii. Multi dintre romani lucreaza parti componente pentru softuri care sunt detinute de altii, dar trebuie sa vina vremea in care noi sa fructificam aceste oportunitati. Cercetatorii ajung cu adevarat sa faca performanta atunci cand decid sa plece din tara din pacate pentru ca nu poti la nesfarsit sa consideri cercetarea cenusareasa economiei romanesti si nu poti sa finantezi salarii si institutii in loc sa finantezi performanta, proiectele de cercetare.

De cele mai multe ori, romanii care au plecat in afara ne fac cinste iar ei au ajuns sa fie apreciati de managerii si de patronii lor si de multe ori nu sunt lasati sa plece si li se fac oferte din ce in ce mai bune pentru a ramane in companiile in care si-au construit o cariera.

Romania e tinut captiva de tot felul de baroni rosii care isi imagineaza ca institutiile statului au fost inventate ca sa le produca lor avantaje. Nimeni n-are niciun monopol in tara asta si acest lucru trebuie sa-l impunem prin tot ce facem de la nivel guvernamental. Nu start-up Nation pentru pomanageala PSD, trebuie lansat start-up nation in domeniul it, in domeniul cercetarii, studentilor si toate domeniile care pot sa ne aduca ridicarea economiei romanesti cu adevarat.

Nici 3 luni nu avem la guvernare si in timpul asta s-a schimbat radical pozitia Romaniei la nivel european, pozitia sistemului financiar bancar, a investitorilor, lucrurile astea se vad la cum reuseste Citu sa imprumute la dobanzi mai avantajoase. EU mi-as dori sa luam credite doar pentru cofinantari, numai pentru proiecte de dezvoltare a ROmaniei nu ca sa platim pensii si salarii umflate cu pompa care sunt platite unor oameni care nu merita.

Mi-ar lua ore intregi sa va spun ce facem zi de zi. In fiecare zi, eu si ministri muncim 14-16 ore pe zi fara nicio limita pentru a gasi solutii pentru nenorocirile pe care ni le-au lasat astia, pentru deficitul ingrozitor in materie de relatii cu partenerii de care avem nevoie pentru a ridica Romania si a o duce pe drumul pe care avem nevoie. Nu e simplu sa rezolvam aceste probleme.

De 7 ani administratia a fost populata cu oameni care nu vor sa asculte de ministrii si aleg sa nu faca nimic si inventand pretexte pentru a nu pune in practica programele. Administratia romaneasca trebuie sa aiba competenta, cunoastere, dedicare pentru interesul public, spirit antreprenorial, trebuie sa fie partenerul societatilor.”