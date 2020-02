Iohannis îl propune, din nou, premier pe Ludovic Orban

Preşedintele Klaus Iohannis îl propune din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru funcţia de prim-ministru.

„După ce m-am consultat cu toate partidele şi formaţiunile parlamentare, îl desemnez pe domnul Ludovic Orban cu formarea unui nou Guvern”, a anunţat preşedintele Iohannis, la Palatul Cotroceni.

„Avem un PSD care se opune schimbarilor. Deci, un guvern care vrea sa miste lucrurile, pe de alta parte un PSD care doreste sa opreasca lucrurile”, a spus Klaus Iohannis.

Apoi a continuat: „PNL a dorit sa aduca imbunatatiri legislatiei electorale, a vrut sa reintroduca alegerea primarilor in doua tururi. PSD nu a dorit, a depus motiune, iar motiunea a trecut”.

„Solutia corecta in aceasta situatie este intoarcerea la electorat. Mai simplu spus, inseamna alegeri anticipate. Alegerile anticipate sunt prima mea optiune. Am prezentat partidelor aceasta optiune. Unii au fost de parere ca este bine, altii au fost de parere ca trebuie sa se consulte in partid. Este normal si pot sa inteleg ca este nevoie de discutii interne inainte de a se lua o decizie.

Dar, pana atunci, putem face urmatorul pas. Pasul concret este desemnarea unei persoane insarcinate cu formarea unui nou guvern. Asadar, dupa ce m-am consultat cu toate partidele, il desemnez pe domnul Ludovic Orban sa formeze un nou guvern„, a mai spus Klaus Iohannis.