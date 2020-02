Medicamentele luate „după ureche” pot duce la combinații letale

Multi oameni iau medicamente dupa ureche. Ceea ce, totusi, nu realizeaza este ca in cazul in care sunt combinate mai multe tipuri de medicamente rezultatele pot fi mortale. Tocmai de aceea, specialistul in epidemiologie Leonard Paulozzi ii avertizeaza pe oameni sa ceara opinia medicului inainte de a mixa medicamentele. Pana atunci insa, iata 4 combinatii letale de medicamente.

1. Antideprimate + analgezice

Unele antideprimate functioneaza prin cresterea nivelului de serotonina (hormonul fericirii) in creier. Anumite analgezice procedeaza exact la fel conducand la un stare de bine. In cazul in care se combina antideprimatele si analgezicele rezultatul este un nivel exagerat de serotonina ceea ce va duce la o stare de agitatie, cresterea temperaturii corpului, a ritmului cardiac si a respiratiei.

2. Analgezice + medicamente antianxietate

Ambele tipuri de medicamente actioneaza ca sedative ceea ce inseamna o adevarata eliberare daca esti anxios ori au dureri puternice (ca dupa o interventie chirurgicala). Insa pastilele pot reduce ritmul cardiac si respiratia, uneori la nivele foarte scazute.

