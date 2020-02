Premierul Orban și miniștrii Cîțu și Popescu, vizați de plângeri penale

O plângere penală împotriva Guvernului PNL a fost depusă la Parchetul General de Asociaţia Civică Solidaritatea Hunedoreană (ACSH) în cazul unui ajutor de stat acordat Combinatului Siderurgic de la Hunedoara. Plângerile îi vizează pe premierul demis Ludovic Orban, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, şi pe ministrul Economiei, Virgil Popescu. Aceştia sunt acuzaţi de trafic şi cumpărare de influenţă, informează Romaniatv.net.

Plângerea penală a fost depusă şi împotriva senatoarei PNL Carmen Hărău şi a directorului ArcelorMittal Hunedoara S.A, Pawar Dayananda Rao.

„La data de 29.11.2019 ArcelorMittal Hunedoara S.A. a trimis primului-ministru al Guvernului României scrisoarea nr. 100000/168/29.11.2019, prin care, pe lângă felicitările de rigoare pentru intrarea la guvernare a Partidului Național Liberal, s-a solicitat în mod direct reducerea prețurilor la energia electrică și la gazele naturale. Scrisoarea a fost motivată pe faptul că societatea comercială ArcelorMittal Hunedoara S.A. nu poate face față concurenței pe piața de desfacere din cauza prețurilor mari la energie. Cu alte cuvinte, conducerea ArcelorMittal Hunedoara S.A. a cerut primului-ministru Orban Ludovic să le creeze un climat economic favorabil, respectiv să le acorde un ajutor de stat, în sensul scăderii prețurilor la energia electrică și la gazele naturale. Ajutorul solicitat de la Guvernul Orban a fost aprobat la finalul anului 2019, însă nu numai pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. ci și pentru alte multinaționale”, precizează ACSH.

Mai mult, reprezentanţii asociaţiei susţin că „Orban Ludovic a fost de acord cu reducerea prețurilor la energie pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. și pentru alte multinaționale. Ne-am pus întrebarea dacă această aprobare a reducerilor de prețuri este sau nu în conformitate cu legislația europeană. Astfel, analizând legislația incidentă am constatat că legislația europeană nu permite acordarea de ajutoare de stat, sub forma reducerii prețurilor la energie pentru anumiți agenți economici, pe simpla rațiune că un mediu economic sănătos se construiește pe respectarea principiului nediscriminării concurențiale. Nu poți acorda facilități unor agenți sau operatori economici în detrimentul altora. În acest sens se arată și în art. 107, alin (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (ex-articolul 87 TCE) – ”Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.” Cert este că în situația în care un guvern al unei țări a Uniunii Europene acordă facilități de reducere a prețurilor energiei pentru unii operatori economici, atunci este obligatoriu avizul Comisiei Europene. Acest aviz nu a fost obținut de Guvernul Orban, fapt care poate fi lesne verificat”.

„Faptul că Orban Ludovic a aprobat reducerea prețurilor la energie pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. nu se putea întâmpla fără complicitatea ministrului Finanțelor Cîțu Vasile Florin și al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Popescu Virgil Daniel.

Schema de aprobare a reducerii prețurilor la energie pentru ArcelorMittal Hunedoara S.A. este reliefată printr-o multitudine de acțiuni interpersonale, în care un rol foarte important l-a deținut senatoarea Hărău Eleonora Carmen (din cadrul Partidului Național Liberal), care este din Hunedoara. Senatoarea Hărău Eleonora Carmen are un rol foarte important în economia Hunedoarei, fiind, de altfel, și unul dintre principalii sponsori ai Partidului Național Liberal”, arată asociaţia care a depus plângerea penală împotriva Guvernului Orban.