Uman și mai ales Divin, debutul Classix în Catedrala Romano-Catolică Iași

Este binecunoscut faptul că în toată Europa de Vest, acolo unde lipsesc sălile de concerte, manifestările culturale au loc în bisericile și catedralele existente. În generosul context european și ca o premieră pentru regiunea Moldovei, un concert de muzică clasică este găzduit la Iași în Catedrala Romano-Catolică.

Primul concert organizat în cadrul Classix Festival are loc la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regina” duminică, 16 februarie 2020, începând cu orele 19:30. Fiind primul recital de pian susținut vreodată într-o catedrală din Iași, primește o importanță istorică. Evenimentul va fi centrat pe un program care va conecta experiența umană de cea spirituală și va fi prezentat de reputatul pianist ieșean Dragoș Cantea.

Interdisciplinaritatea pe care Classix Festival dorește să o ofere muzicii clasice va fi susținută vizual prin proiecții ilustrate pe cupola Catedralei, transformând astfel experiența obișnuită de concert într-una transcendentală.

Din programul concertului Uman și Divin fac parte compozițiile: Arvo Pärt – Für Alina, Leoš Janáček – În cețuri, Johann Sebastian Bach – Ciaccona (ar. de Ferruccio Busoni), Ludwig van Beethoven – Sonata în do minor nr. 32, op. 111.

Lucrarea de debut îi aparține compozitorului estonian Arvo Pärt, astăzi în vârstă de 84 de ani. Für Alina este o lucrare reprezentativă pentru stilul tintinnabuli, un stil componistic minimalist creat de însuși Arvo Pärt, conceput prin prisma experiențelor mistice ale compozitorului cu cântul bisericesc.

Reprezentant de seamă al școlii naționale cehe, Leoš Janáček are întreaga sa creație pentru pian interpretată, cercetată și înregistrată pentru prima dată în România de către Dragoș Andrei Cantea.

Muzica lui Bach răsună cel mai bine într-o catedrală, iar în seara de 16 februarie, publicul are o șansă aproape unică de a experimenta autentic puterea emoțională a muzicii sale. În final, anul 2020 este un an care marchează și un sfert de mileniu de la nașterea lui Ludwig van Beethoven. Geniul de la Bonn a compus Sonata în do minor în momentul în care era complet surd, astfel încât se observă cum se folosește de extremele claviaturii pentru a simți vibrațiile corzilor pentru o mai bună înțelegere a sunetului și a notelor pe care le așternea pe partitură.

Interpretul acestui concert este Dragoș Andrei Cantea, un produs artistic al școlii ieșene de muzică, având-o ca mentor între anii 1999 – 2017 pe lector univ. Dr. Ioana Stănescu. Din 2017, Dragoș este masterand avansat al Academiei Norvegiene de Muzică din Oslo, susținând constant recitaluri și concerte în România, Scandinavia, Austria, Italia, Elveția și Regatul Unit. Simultan, urmează școala doctorală a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, sub îndrumarea maestrului VOCES prof. Univ. dr. Dan Prelipcean. Este un adept al inovării în artă, punând deseori în scenă concepte sincretice cu actori sau artiști vizuali, susținând cauze caritabile din spațiul românesc, în special în zona educației.

Classix este un festival de muzică clasică, aflat la prima ediție, care aduce la Iași în perioada 16 – 22 februarie 2020 peste 20 de artiști internaționali în 7 concerte, 3 dialoguri educaționale dedicate industriilor creative și 2 panel-uri de antreprenoriat.

Festivalul se va desfășura într-o suită de locații-emblemă din Iași: Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, Palatul Culturii, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Casa Balș – clădiri încărcate de istorie și purtătoare de simboluri ale manifestărilor culturale și de înaltă ținută ale orașului.

Cele șapte concerte organizate în cadrul festivalului sunt: Uman și Divin, Concertul Romantic, Armonii Nordice, Clasic sau Fantastic? Visul American la Două Piane, Concertul Evreiesc Clasicul Transfigurat.

