Ministrul Vela reacționează în cazul „Daniela Crudu”

Ministrul de Interne Marcel Vela a avut marţi seară o intervenţie telefonică la Romania TV, în care a declarat că există un proiect legislativ în parlament prin care să fie mai bine reglementat controlul judiciar. Explicaţiile vin în contextul scandalului de violenţă domestică în care e implicată Daniela Crudu şi al crimei din Chitila, unde o femeie a fost omorâtă, deşi criminalul avea ordin de restricţie emis împotriva sa.

„Ordonanţă nu am putut promova pe această temă, pentru că exista un proiect legislativ legat de monitorizarea persoanelor condamnate şi aflate sub control judiciar sau cu interdicţie de a se apropia de anumite persoane. Este în procesul legislativ, în 4 februarie a fost trimis pentru aviz, cu termen 5 martie. Eu am cerut urgentarea, pentru că este extrem de important. În primul rând, această monitorizare va regla tot ce înseamnă control judiciar, arestul la domiciliu sau nerespectarea restricţiilor de apropiere în cazurile de abuz domestic. Va alerta cel mai apropiat organ de intervenţie, în cazul nerespectării acestei interdicţii”, a declarat Vela. Cu toate acestea, la insistenţele moderatorului Victor Ciutacu, acesta nu a putut oferi o dată aproximativă la care estimează că acest proiect legislativ ar putea intra în vigoare.

„NU A FOST DEPUSĂ PLÂNGERE de către persoana vătămată, colegii s-au sesizat din oficiu. colegii au vb cu victima, au audiat-o, a completat un formular de risc, polițiștii au emis un ordin provizoriu valabil pt 5 zile. persoana a fost contactată telefonic, i s-a comunicat că nu se poate apropia de victimă timp de 5 zile”, a declarat şi purtatorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Vedeta susține că se teme și acum să se întoarcă la apartamentul ei de lux și s-a refugiat la casa familiei, în Ferentari. În tot acest timp, omul de afaceri croat a părăsit hotelul de lux în care s-a cazat după ce a plecat din locuința iubitei sale și, potrivit CanCan, ar avea de gând să-și refacă viața într-o locuință nouă. Bărbatul a fost surprins de paparazzi când intra într-una dintre agențiile imobiliare din zona de nord a Capitalei.