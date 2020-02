Campioana mondială la bob, Florentina Iușco, vrea o medalie olimpică pentru România la atletism!

Este medaliată cu bronz la Campionatele Europene de Sală la săritura în lungime și calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo în aceeași probă, dar are în palmares și un titlu mondial…la bob!

Florentina Iușco este unul dintre cei 28 de atleți români care vor participa la Campionatele Balcanice de Sală de la Istanbul.

Florentina Iușco este una dintre puținele sportive polivalente din România. A trecut prin nu mai puțin de patru probe la atletism iar în 2018 a fost campioană mondială de tineret…la bob. Săritura în lungime rămâne însă marea dragoste a atletei în vârstă de 23 de ani.

„Am început cu înălțimea, pentru că eram destul de mică și la lungime erau foarte tari fetele pe vremea aceea și nu aveam nicio șansă. Proba de înălțime mă avantaja atunci, eram talentată și știam că iau medalie. După ce am mai crescut, am trecut la lungime, triplusalt, 100m. La un concurs le făceam pe toate și mi-a prins foarte bine. Eram obosită dar am învățat să sar pe fond de oboseală și îmi era ușor, când făceam o singură probă era uau. Bob am facut un an și am câștigat Campionatul Mondial. A fost o soluție de moment pentru că veneam după o perioadă în care am născut iar la atletism îmi era mult mai greu să revin. La bob am făcut multă forță și mi-a prins foarte bine. Mi-a plăcut, însă frigul a fost foarte greu de suportat. Atletismul îmi place mai mult, îl fac de 13 ani și îmi e la suflet, dar și bobul a fost frumos. Dacă sunt sportivi care vor să încerce, le recomand cu drag” – Florentina Iușco, medaliată cu bronz la CE de sală la săritura în lungime.

A reușit record personal la lungime

Campioană națională la săritura în lungime, Iușco va participa la Campionatele Bacanice de Sală, competitie ce va avea loc la 15 februarie, la Istanbul. Principalul obiectiv al anului îl reprezintă Jocurile Olimpice, unde atleta țintește o medalie.

Ea și-a realizat baremul pentru Tokyo cu o performanță de 6,92m, nou record personal.

“Se acumulează emoțiile și presiunea, muncesc mult pentru acel concurs. Cred că oricărui sportiv îi este frică să meargă acolo și să nu își demonstreze adevărata valoare, să nu concureze la potențialul lui după atâția ani de muncă. Anul ăsta mă antrenez intens, fac absolut orice e nevoie ca să fie bine la Tokyo. Obiectivul ar fi să îmi fac un record personal, aș fi mulțumită cu asta. Mă gândesc nu doar la o finală, ci la o medalie” – Florentina Iușco, medaliată cu bronz la CE de sală la săritura în lungime.

Lungime și triplusalt la JO 2024

Florentina Iușco are planuri mari pentru ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice. În 2013 a fost campioană mondială de cadete în probele de lungime și triplusalt. Doi ani mai târziu, în 2015, a fost medaliată cu bronz la Campionatele Europene Indoor de seniori de la Praga (Cehia) în proba de lungime și medaliată cu bronz la Europenele de Juniori de la Eskilstuna (Suedia) la triplusalt.

“Aș vrea să mai încerc triplusaltul, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am avut rezultate foarte bune. E posibil ca la Jocurile Olimpice din 2024 să mă vedeți și la triplusalt și la lungime. Dacă nu o să meargă o probă bine, o să știu că mai am una, o rezervă” – Florentina Iușco, medaliată cu bronz la CE de sală la săritura în lungime.

Lotul pentru Campionatele Balcanice de Sală

28 de atleți români, 16 băieți și 12 fete, vor lua startul la Campionatele Balcanice de Sală de la Istanbul (Turcia).

În întrecerea feminină, România va fi reprezentatată de Cristina Iacoban (60m), Andrea Miklos (400m), Camelia Gal (400m), Cristina Bălan (800m), Bianca Răzor (800m), Roxana Bîrcă (1500m), Florina Ștefana (1500m), Claudia Prisecaru (3000m), Anamaria Nesteriuc (60m garduri), Florentina Iușco (lungime), Andreea Panțuroiu (triplusalt), Diana Ion (triplusalt). La masculin vor concura: Marius Tone (60m), Robert Breahnă (60m), Mihai Pâslaru (400m), Robert Parge (400m), Adrian Garcea (1500m), Cosmin Dumitrache (60m garduri), Alin Anton (60m garduri), Mihai Donisan (inaltime), Gabriel Bitan (lungime), Răzvan Grecu (triplusalt), Alexandru Tache (triplusalt), Rareș Toader (greutate), Mihai Pâslaru (4x400m), Constantin Andonii (4x400m), Vlad Dulcescu (4x400m), Robert Parge (4x400m).