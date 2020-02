Studiu momondo: 54% dintre români încă plătesc cash atunci când călătoresc

Studiul realizat de echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro arată că metodele alternative de plată au nevoie de mai mult timp pentru a fi folosite constant de către români.

Modalitatea de cheltuire a bugetului de vacanță prezintă un aspect interesant în contextul evoluției tehnologice și a diversificării metodelor de plată: 54% dintre români au declarat că încă plătesc cash atunci când călătoresc, fiind unul dintre cele mai mari procente dintre cele 24 de naționalități chestionate. Doar respondenții din Germania și Austria ne depășesc, 58% dintre participanții la studiu marcând această variantă de plată. Cei care folosesc banii lichizi cel mai puțin în timpul călătoriilor sunt norvegienii, 75% dintre ei afirmând că obișnuiesc să plătească folosind cardul sau aplicațiile de plăți.

Bugetul de vacanță

Majoritatea românilor (59%) obișnuiesc să facă economii în timpul anului pentru a le folosi în timpul vacanțelor, la fel ca anul trecut (60%). Pe lângă abținerea de la cumpărături mai puțin necesare sau servitul meselor în oraș, o diferență de abordare interesantă apare în privința transportului zilnic: dintre cei care călătoresc frecvent în interes de serviciu (Business Travelers), 18% au precizat că în zilele obișnuite preferă să meargă pe jos sau să folosească bicicleta pentru a salva banii de combustibil pentru vacanțe, în timp ce dintre călătorii Non-Business doar 9% folosesc acest mijloc de economisire. Per total, românii preferă să meargă pe jos sau cu bicicleta cu 2% mai mult față de anul anterior și față de media tuturor răspunsurilor la nivel global.

Cheltuielile din timpul vacanțelor

Românii cheltuie cel mai mult pe shopping în timpul vacanțelor (haine, suveniruri, și altele): 50% dintre respondenți au declarat că cei mai mulți bani din bugetul de vacanță (exceptând cazarea sau transportul necesar pentru a ajunge la destinație) sunt cheltuiți pe astfel de cumpărături. Este cel mai mare procentaj obținut din răspunsurile tuturor naționalităților intervievate, fiind aproape egalați de brazilieni, dintre care 49% au declarat același lucru. La polul opus, doar 28% dintre respondenții din Franța își consumă o mare parte din bugetul de vacanță prin shopping.

La fel de mulți bani cheltuie românii și pe mâncatul în oraș în timpul vacanțelor, dar acest procent este mult mai apropiat de media tuturor țărilor participante la sondaj: 53%. Suedezii conduc clasamentul, 67% dintre respondenți validând acest răspuns.

Locații de vacanță

Studiul momondo arată că românii care își propun să petreacă vacanța în locații din țara noastră în 2020 sunt cu 10% mai puțini decât în anul anterior.

Cele mai dorite concedii sunt din nou cele care includ și zile de relaxare pe plajă, 61% dintre respondenți afirmând că își doresc acest lucru până la finalul anului. Drumețiile montane, escapadele în diferite orașe sau relaxarea în case de vacanță sunt alte preferințe des menționate de românii participanți la studiu.

Studiul a fost realizat pe datele colectate în ianuarie 2020 printr-un sondaj online în rândul a 25.200 de persoane din 24 de țări, dintre care 1000 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, din zone geografice diferite.

