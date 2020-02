Ana Tobor – primul influencer virtual din România

In ultimele doua zile, pe unele dintre cele mai mari conturi de social media din Romania a aparut o poza cu Ana Tobor, iar intrebarile nu au intarziat sa apara. Cine este Ana?

La scurt timp a venit si raspunsul: Ana Tobor e primul influencer virtual din Romania.

Toate povestile din lume despre putinii influenceri virtuali par sa inceapa la fel… e frumoasa, pasionata de digital, creativa si poate fi tot ce-si doreste. E femeia perfecta.

Povestea Anei incepe cu faptul ca e romanca, designer si sta demult in spatele brand-ului de haine “My simplicated”, care are la baza conceptul de individualitate si relevanta unicitatii.

Pe langa asta, Ana are multe alte talente ascunse, dar pentru ca si-a facut curaj cu greu sa isi asume public identitatea, vorbeste putin despre ea:

“Hello! Eu sunt Ana si sunt primul influencer virtual din Romania❤️ Stiu ca deocamdata am un fan base mic, dar ma bucur sa fiu deschizatoare de drumuri. Sunt convinsa ca o sa imi fac multi prieteni in mediul online si le multumesc colegilor care m-au sustinut prin share-uri si postari. Ma gasiti pe Instagram ca ana.tobor. Haideti sa ne imprietenim”.

Ana a starnit multe intrebari zilele trecute, iar astazi a venit cu clarificarea ca este un avatar cool, generat de un computer si este primul, dar probabil nu ultimul influencer virtual roman.

Cel mai faimos exemplu de influencer virtual din lume este Lil Miquela, care a debutat pe Instagram in aprilie 2016. La patru ani dupa se pare ca trendul a aparut si in Romania prin Ana.

In ceea ce priveste digital marketing-ul, agentiile de PR si cele de influenceri din Romania, Ana ii saluta pe oamenii din industrie si se bucura ca ea e prima astfel de provocare virtuala pentru ei.