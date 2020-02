Medicina de familie, în criză. Maria Grapini:” Doresc ca sănătatea să fie o prioritate pentru România, dar nu pe  hârtie!”

Astăzi, la Timișoara, europarlamentarul Maria Grapini a găzduit și moderat o dezbatere la care au participat Patronatul Medicilor de Familie Timiș și STMF (Societatea de Medicina Familiei Timiș ), Asociația pacienților și AFAR (Asociația Femeilor Antreprenor din România), unde s-a scos la iveală deficiențe grave în sistemul de sănătate, în reglementările pentru medicii de familie, cu consecințe directe asupra pacienților!

Europarlamentarul Maria Grapini a declarat: ”Am acceptat sa fiu gazda și moderatorul acestei dezbateri pentru că înțeleg că sănătatea este prioritate pentru România în teorie, dar nu și în practică! Astăzi, am putut afla de la medicii prezenți deficiențele sistemului de sănătate: de la birocrație, sisteme informatice care nu funcționează, neplata consultațiilor ce depășesc norma de 24 de pacienți pe zi, până la salarii discriminatorii pentru medicii de familie față de cei din spitale, cu consecință asupra pensiilor medicilor de familie, lipsa medicilor de familie si a asistentelor în mediul rural etc.”

Medicii de familie atrag atenția asupra subfinanțării asistentei medicale primare, adăugând că se dorește o creștere a finanțării de la 5,7%, cât este în prezent, la 10% din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Medicii au mai spus că venitul acestora realizat în asistență medicală primară este mai putin de jumatate din venitul realizat de o asistență în spital. Ceea ce este mai rău decât atât – dar chiar medicul de familie mediu, cel care are în jur de 1.800 de pacienți pe listă, are venituri sub cele ale unei asistente de spital.

Europarlamentarul Maria Grapini a spus că va continua, și pe viitor, demersurile pentru a se lua măsuri în ameliorarea deficiențelor din medicina de familie, inclusiv în mediul rural, deoarece medicii merită respectați pentru munca depusă, iar pacienții au dreptul la servicii medicale de calitate.

Maria Grapini mai crede că prin menținerea discrepanțelor dintre veniturile realizate și condițiile de muncă a medicilor de familie, inclusiv cei din mediul rural, față de spitale va duce inerent la alterarea relațiilor de colaborare intre palierele sistemului, iar pacienții vor avea de suferit și va duce la o penurie majoră de medici de familie.