Irina Rimes, criticată dur de Oana Roman după „scandalul Brâncuși”

Irina Rimes este în mijlocul unui scandal, după ce a fost desemnată ambasadoarea Zilei Brâncuşi. Oana Roman se află printre vedetele care şi-au spus părerea despre artistă, dar şi despre noua „funcţie”, pe care a primit-o.

„Ideea e ca ea o fi bună pentru generația tânără dar, cu scuzele de rigoare, efectiv nu o duce capul și e si incultă grav. Așa e și mare parte din generația pe care o reprezintă”, a scris Oana Roman.

„Apropos de tot scandalul generat de problemă BRÂNCUȘI VERSUS Irina Rimes la care nu am stat pasivă, mi-am exprimat o părere. Dură și clară. De ce? Am toate motivele: am un cult pentru Brâncuși, l-am studiat încă de când aveam vreo 16 ani împinsă fiind să-l descopăr de către academicianul Radu Varia, unul din cei mai mari critici de artă din lume și un mare specialist în Brâncuși”, a mai scris Oana Roman.

În replica, Irina Rimes a scris un mesaj pe Facebook, unde precizeză că titlurile apărute în presă sunt „cuvinte scoase din context” şi că în curând va începe promovarea evenimentului.



„Nu mai citiţi toate articolele care circulă pe net cu titluri din cuvinte scoase din context. Mâine, după ce trece febra, vom vorbi şi noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul de pe 19 februarie la Muzeul National de Artă. Noapte bună”, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a cântăreţei la primele ore ale zilei de vineri.