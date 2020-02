Fostul președinte al Transelectrica, Marius Dănuț Carașol, condamnat la închisoare cu suspendare!

Fostul şef al Transelectrica Marius Dănuţ Caraşol a fost condamnat, luni, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu este insa defnitiva.

Dănuţ Caraşol este acuzat de uz de fals, pentru că și-a falsificat diploma și CV-ul pentru a avea astfel niste documente care sa ateste studiile necesare pentru angajarea în compania Transelectrica. Carasol aparea ca absolvent al Facultatii de Electrotehnică din cadrul Universității Politehnica București.

El a fost, de altfel, revocat pe 19 seprtembrie din funcție. Carașol a fost numit președinte interimar al Directoratului Transelectrica în luna iunie 2019, având mandat până în luna octombrie 2019. Însă, el lucra în Transelectrica încă din mai 2018, având funcția de director la Sucursala de Transport București.

Iar Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a autosesizat în acest caz chiar din 19 septembrie, dupa ce in presa au aparut informatii despre falsificarea actelor sale. Marius Dănuț Carașol și-a trecut în CV că are diplomă de inginer diplomat, după ce a terminat în 2005 Facultatea de Electrotehnică, în cadrul Universității Politehnica București. Însă, diploma ar fi falsă, a scris în septembrie 2019 HotNews.ro, citând surse din Transelectrica. Diploma lui Marius Dănuț Carașol este falsă pentru că nu corespunde standardelor diplomelor emise de Ministerul Educației. Nici formatul tipizat nu corespunde, dar nici numărul care este înscris pe diplomă nu corespunde, pentru că este mai mare decât numărul de diplome emise în acel an pentru Universitatea Politehnica.