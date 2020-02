Ultimele două campioane s-au evitat în Cupa României FAN Courier

La sediul Federației de Handbal a avut loc astăzi tragerea la sorți din sferturile Cupei României FAN Courier, la feminin. Deținătoarea trofeului, CSM București, se va duela cu CSM Slatina, iar campioana de Vâlcea va primi replica celor de la Brăila. Surpriza optimilor, Rapid, va juca la Cluj, iar Gloria Buzău întâlnește pe Minaur.

La 11 martie se vor juca doar doua dintre partide: CSU Cluj Napoca-CS Rapid și SCM Gloria Buzău – Minaur Baia Mare. În aceeași zi, dar în Liga Florilor MOL, se va disputa derby-ul campionatului, CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea, astfel că partidele lor din Cupă vor fi reprogramate.

Tabloul complet al meciurilor din sferturile Cupei României FAN Courier:

CSU CLUJ NAPOCA – CS RAPID BUCUREȘTI

SCM GLORIA BUZĂU – MINAUR BAIA MARE

SCM RM VÂLCEA – DUNĂREA BRĂILA

CSM BUCUREȘTI – CSM SLATINA.

Vlad Enăchescu: Vrem să păstrăm Cupa în vitrina clubului

“A fost o tragere bună pentru că jucăm pe teren propriu și nu întâlnim Vâlcea în sferturile de finală. Noi ne vedem de drumul nostru, obiectivele sunt aceleași de la începutul sezonului și suntem pe cale să le îndeplinim pe toate. Am demonstrat cât de mult contează Cupa, am tratat atent meciul de la Pitești. Ne dăm seama și atunci când întâlnim echipe din eșalonul second că este o mare bucurie pentru oameni să vadă jucătoare de top, așa că ne-am propus să onorăm competiția cum se cuvine. Ne dorim să păstrăm Cupa în vitrina clubului. Este greu pentru fete să fie la acelați ritm în toate cele trei competiții (n.r. Liga Florilor MOL, Cupa României FAN Courier și DELO WOMEN`S Champions League) pentru că intervine uzura, sunt meciuri la fiecare mijloc și final de săptămână, apar deplasări în Liga Campionilor și toate aceste lucruri lasă urme în organismul unui sportiv… dar asta le este meseria, ele știu că trebuie să lupte pe toate planurile” – Vlad Enăchescu, președinte handbal CSM București.

”Poate a fost o tragere cu noroc pentru că jucăm acasă și am evitat una din deplasările lungi, cum ar fi fost dacă sorții ne-ar fi scos în cale pe Minaur Baia Mare. Din alt punct de vedere, după CSM București, avem poate cel mai dificil adversar, Brăila fiind o echipă extrem de incomodă. Este foarte greu să mergem pe cele trei fronturi la turație maximă, dar vom trata cu seriozitate toate cele trei competiții – Jean Turmacu, reprezentant SCM Râmnicu Vâlcea.

”Ne bucurăm că am ajuns în această fază a competiției, sperăm că va fi un meci frumos, fetele îl vor trata cu maximă seriozitate” – Mariana Cucu, reprezentant CSM Slatina.