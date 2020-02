Classix Festival, un uriaș succes. Concertul Evreiesc-Premiere și audiții extraordinare!

Penultima zi a festivalului ieșean Classix a facilitat întâlnirea publicului cu Mats Granfors în cadrul evenimentului Classix in Focus: The Art of Living on Art, iar pe parcursul serii, iubitorii de muzică clasică au ascultat un concert extraordinar în interpretarea unor tineri instrumentiști români și polonezi. Concertul Evreiesc a avut loc în Aula Bibliotecii Universitare „Mihai Eminescu” Iași.

Vineri, 21 februarie a.c., începând cu orele 14:00, a avut loc întâlnirea cu Mats Granfors, un producător și compozitor finlandez ce lucrează într-o mare varietate de genuri: de la melodii populare nordice la muzică electronică. Sesiunea de discuții, cu tematica „arta traiului din artă”, a atins coarda sensibilă a finanțelor, punctând rolul noilor rețele digitale a muzicii, concertele online, tehnologia blockchain pentru drepturile de autor, rețelele internaționale pentru tineri, dezvoltarea instrumentelor muzicale și era digitală.

Într-o deschidere de concert întunecată, seara de 21 februarie a întâmpinat publicul cu două lucrări ale compozitorilor israelieni contemporani Amit Weiner și Noubar Aslanyan, audiții în premieră românească. Amit Weiner – Anagrama nr. 1 (Cvinte paralele în întuneric) pentru pian solo a fost interpretată de Daniel Dascălu, iar compoziția lui Noubar Aslanyan, Elegie pentru clarinet a fost interpretată de Daniel Paicu.

Programul concertului a continuat cu Dmitri Șostakovici – Trio-ul cu pian nr. 2 în mi minor, opus 67 în interpretarea pianistului Daniel Dascălu, a violonistei poloneze Patrycja Błaszak și a violoncelistului Marek Bienkunski, cu Serghei Prokofiev – Uvertura pe teme evreiești, opus 37bis în interpretarea lui. Daniel Dascălu (pian), Daniel Paicu (clarinet), Patrycja Błaszak (vioară), Tudor Bolnavu (vioară), Ana Larisa Iordache (violă), Marek Bienkunski (violoncel) și Dmitri Șostakovici – Cvartetul de coarde nr. 8 în do minor, opus 110, avându-i ca interpreți pe Patrycja Błaszak, Tudor Bolnavu, Ana Larisa Iordache și Marek Bienkunski.

Organizatorii Classix Festival, Asociația Industrii Creative și Showberry au lansat invitația ieșenilor de a participa la ultimul concert desfășurat în cadrul festivalului, cel de gală, Clasicul Transfigurat, ce va avea loc sâmbătă, 22 februarie 2020, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, alături de cvartetul vienez Selini și cvartetul Soliștilor din Trondheim.

Classix este un festival de muzică clasică, aflat la prima ediție, care aduce la Iași în perioada 16 – 22 februarie 2020 peste 20 de artiști internaționali în 7 concerte, 3 dialoguri educaționale dedicate industriilor creative și 2 panel-uri de antreprenoriat.

Biletele pentru Classix Festival sunt puse în vânzare online.

Website: www.classixfestival.ro

Facebook: https://www.facebook.com/classixFestival/

Instagram: https://www.instagram.com/classixfestival/