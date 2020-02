Interviu incendiar cu primul român infectat cu coronavirus

Românul infectat cu coronavirus a vorbit în exclusivitate la Romania TV. De pe patul de spital, tânărul spune că se simte bine. Mai mult, acesta precizează că nici măcar nu a stat față în față cu italianul, ci l-a văzut de la 30 de metri distanță.

Managerul Institutului „Matei Balş”, Adrian Streinu Cercel, spune că nu există semne care să arate că pacientul de la Gorj purtător al virusului COVID-19 ar putea să dezvolte boala. El explică faptul că bărbatul este ţinut în condiţii maxime de biosiguranţă.

„Problema pe care vreau să o scot din discuţie este aceea că el ar putea să dezvolte o formă severă. În momentul de faţă nu avem elemente care să ne spună că va avea tendinţă să dezvolte boala şi de aceea îl considerăm un purtător şi slavă Domnului să nu se transforme în altceva”, a afirmat Adrian Streinu Cercel, joi seară, la TVR.

Managerul Institutului „Matei Balş” a explicat că pacientul care este purtător al virusului este izolat într-un spaţiu cu un nivel de biosiguranţă 4, unde „nu intră nimic, nu iese nimic”.

„Tot etajul respectiv are filtre HEPA proprii prin care se ventilează aerul respirat, nu se întoarce nimic contaminat în cameră. Lucrăm cu măsuri maxime de precauţie, pentru că, repet, în momentul în care ai un nou microorganism şi nu ştii cum se comportă relativ la pacient, evident că îţi iei toate măsurile de precauţie. Toţi fac cam acelaşi lucru”, a mai spus Adrian Streinu Cercel.

El a ţinut că precizeze că „această persoană care este purtătoare nu are absolut nicio vină”, dar şi că situaţia trebuie tratată „cu calm”.

Pacient: Mă simt bine, adică nu am avut niciodată nimic. Adică, nu am avut niciodată ceva, să mă simt rău.

Reporter: Am înțeles. Adică nu ai nici febră, nicio problemă.

Pacient: Nu am nimic. Nici febră, nici dureri în gât, nici dureri musculare.

Reporter: Asta e bine. Urmezi vreun tratament acolo?

Pacient: Au luat analizele. Au luat sângele. Atât. Momentan, nimic.

Reporter: Nu faci un tratament anume, să îți dea pastile sau altceva.

Pacient: Am luat o pastilă azi-dimineață sau nu știu exact acum cât timp. Nu am mâncat de ieri, de la ora 4.

Reporter: Probabil te-ai speriat și foarte tare…

Pacient: Da. Am fost speriat așa, de dimineață. Aseară am fost mai tare speriat. Dar eu nu am nimic, nu am nicio chestie.

Reporter: Medicii ți-au explicat despre ce e vorba? Că nu e chiar atât de grav?

Pacient: Da, da, da. Eu nici măcar nu am vorbit cu italianul acela. Doar l-am văzut, dar la o distanță de vreo 30 de metri. În rest, nu m-am apropiat de el, nu am vorbit cu el, nimic.

Reporter: De-asta te-am și sunat, să spui tu ce s-a întâmplat. Lumea spune că tu l-ai atins, că ai intrat în contact cu el. E adevărat?

Pacient: Nu l-am atins, nu am făcut absolut nimic. Nu s-a apropiat de mine. A fost la o distanță de 20-30 de metri.

Reporter: Asta se întâmpla în hală?

Pacient: Eu eram în hală, iar italianul era prin curte cu fratele meu, Ovidiu. Apoi au plecat la primărie. Nu știu pe unde s-au dus ei. Habar nu am. Eu am scos capul afară, l-am văzut pe italian, apoi el a plecat cu Ovidiu și nu l-am mai văzut nici în ziua de azi. Habar nu am. Acest italian stătea prin curte cu patronul meu, apoi nu l-am mai văzut.

Reporter: Dar ai fost la vânătoare cu el?

Pacient: Nu. Nu am fost absolut niciunde.

Reporter: Dar care e discuția cu Germania. E posibil să fi luat virusul din Germania? Te-ai întâlnit cu cineva acolo?

Pacient: Cu părinții iubitei mele. În rest, cu nimeni.

Reporter: De la cine crezi tu că ai luat virusul? Cum crezi că s-a întâmplat?

Pacient: Chiar nu știu.

Reporter: Posibil de la șeful tău, cel care a stat cu italianul mai mult? Dar el a ieșit negativ.

Pacient: Știu, dar chiar nu îmi dau seama de la ce e.

Reporter: Nu știi de la cine.

Pacient: Habar nu am. Mă gândesc și eu. Dacă de la Ovidiu, că a stat cu italianul. Eu l-am văzut de la 20 de metri. Chiar nu îmi dau seama cum e posibil chestia asta.

Reporter: Prietena ta cum e?

Pacient: E chiar ok. I-a făcut și analize.

Reporter: Nu mai are nimeni?

Pacient: De la mine din familie nu mai are nimeni.

Reporter: Înțeleg că în cazul tău, tu doar porți virusul, nu s-a întâmplat să porți boala.

Pacient: Până acum nu a venit doctorul la mine să îmi spună ce și cum. Doar ce văd la televizor. Ba că am așa, ba că am altceva.

Reporter. Eu de asta te-am sunat. Să îți iau un punct de vedere. Să spui tu, ăsta e adevărul.

Pacient: Exact, ăsta e adevărul. Că sunt și nervos. A fost cineva mare, de la Parlament și a zis că am fost eu cu italianul, că am făcut eu nu știu ce chef la Târgu-Jiu cu el. Aberează numai tâmpenii.

Reporter: Ai fost la vreo nuntă, petrecere cu 30 de oameni?

Pacient: Am fost la o petrecere. Vă zic și numărul exact. Am fost 2, 4, 6, 8, 10, 12 persoane am fost și am fost la ziua copilului patronului meu. Au fost vreo 12 pesoane și 4 copii mici. În rest, nu a fost nimeni. N-a fost niciun chef cu 30 de persoane. Italianul nu are nicio treabă cu chestia aia. Majoritatea au fost vecini.

Reporter: Tu atât l-ai văzut, în hală? Părea bolnav?

Pacient: Doar m-am uitat 3 secunde la el. Nu m-am uitat mai mult. L-am văzut acolo și nici nu l-am băgat în seama. Nu l-am luat în calcul. Eu eram cu treaba mea, ei erau cu treaba lor.

Reporter: Dar cum au ajuns la tine? Cum au ajuns autoritățile la tine să te verifice?

Pacient: M-a sunat patronul și mi-a spus că pe italian l-au găsit cu coronavirus. Și de la Ovidiu, i-a dat și numărul meu de telefon. Nu mai știu cine. A venit și mi-a luat și mie analizele. Mi-a făcut testul ăla, așa, tuturor celor care am lucrat acolo, din familie, din casă.

Reporter: Tu crezi că e posibil să fi luat din Germania?

Pacient: Asta chiar nu știu.

Reporter: Ați mers cu mașina sau cu avionul?

Pacient: Am plecat cu mașina și am luat avionul.

Reporter: De la Munchen, de unde ați zburat?

Pacient: Da, de la Munchen. Am aterizat la București.

Reporter: Pe 18?

Pacient: Da, nici nu mai știu exact.

Reporter: Și, la o zi-două te-ai întâlnit și cu italianul.

Pacient: Mi se pare că eu am venit pe 18, nici nu mai știu exact. Luni.

Reporter: Transmite tu un mesaj către oamenii din comună, către autorități.

Pacient: Să nu mai vorbească atât de mult. Că nu e așa cum pare.

Reporter: Și celor de acasă?

Pacient: Eu sunt bine aici, mă simt ok. Nu am niciun simptom. Vedeți că vorbesc cu dumneavoastră.

Reporter: Foarte bine. Mă bucur că ești bine. Te aud în regulă.

Reamintim că primul caz de coronavirus din România a fost confirmat miercuri seară în comuna Prigoria. Primarul din localitate, doamna Iuliana Iliescu, a anunţat joi că situaţia este sub control şi că a luat toate măsurile necesare, printre care şi rectificarea bugetului local, alocând suma de 8000 de lei pentru hrana celor aflaţi în izolare la domiciliu.

Într-o intervenţie în direct la postul de radio Infinit, primarul a explicat şi cum va proceda pentru a le asigura hrana celor izolaţi: a apelat la „o firmă de caterincă”.

„Celelalte persoane care sunt izolate la domiciliu nu au voie să iese afară din curte, tocmai de aceea am apelat la o firmă de caterincă (nr. specialitate românească), să ne aducă o masă caldă la prânz, pe care să o distribuim prin personalul de la primărie. Am desemnat două persoane să facă acest lucru. Şi eventual prin telefon ce alte produse de strictă necesitate mai solicită şi să facem aprovizionarea fără ca dumnealor să ia contact cu alte persoane”, a declarat doamna primar Iliescu.