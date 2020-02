Dinamo, „umilită” de Academica Clinceni în „Ștefan cel Mare”

Dinamo a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de formaţia Academica Clinceni, în prima etapă a play-out-ului Ligii I. Unicul gol al meciului a fost marcat de Buziuc, în minutul 71. În celalălat meci al zilei din play-out, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, vineri, pe teren propriu, în compania echipei Poli Iaşi.

Tehnicianul Dusan Uhrin a declarat, vineri seară, că nu este deloc mulţumit de jocul echipei Dinamo în meciul cu Academica Clinceni, scor 1-0, din prima etapă a play-out-ului Ligii I.

”Trebuie să schimbăm ceva, pierdem destule mingi în careul advers. Nu suntem periculoşi pentru adversari, asta e realitatea. După ce am primit gol, ne-a fost foarte dificil să revenim. Dinamo e o echipă mare doar pentru că are mulţi suporteri. Dar în rest, suntem o echipă normală. Aveam obiectivul să batem acum Clinceniul, nu doar în Cupă. Nu sunt deloc satisfăcut de ce am arătat astăzi, trebuia să arătăm mai mult. Perovic a făcut un meci slab, dar a fost un accident. Avem mare nevoie de el, trebuie să revină la o formă bună cât mai repede”, a declarat Dusan Uhrin Jr., la televiziunile care transmit Liga I.