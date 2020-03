Audieri cu scandal. Schimb dur de replici între ministrul Costache și deputatul Ungureanu!

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, de la care au pornit mai multe denunțuri la DNA în lumea medicală, a intrat miercuri într-un schimb de replici cu ministrul Sănătății, Victor Costache, la audierea acestuia în comisiile parlamentare de specialitate.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a adresat, miercuri, ministrului propus al Sănătăţii mai multe întrebări legate de „corupţia” din sistemul medical, acesta întrebând despre schimbările unor manageri de spitale, despre achiziţii în sistemul public de sănătate şi despre o listă cu medicamente destinare bolnavilor cu afecţiuni rare. În replică, Victor Costache i-a răspuns ironic deputatului USR.

„Înţeleg că vine campania, dar să lăsăm sloganurile cu PNL şi PSD în alt context, lipim afişe dacă vreţi” i-a spus Victor Costache lui Emanuel Ungureanu miercuri, în cadrul audierilor din comieiile reunite din Parlament. Întrebat despre achiziţiile de roboţi folosiţi pentru dezinfectare şi care este numele firmei care a furnizat aceste echipamente, Victor Costache a răspuns: „Lansarea Star Wars a fost în decembrie, vă reamintesc”. De asemenea, în legătură cu schimbările unor manageri de spital şi criteriile după care acestea sunt făcute, ministrul Sănătăţii a spus că va face un film pe Youtube.

„Noi schimbăm manageri de spital dacă este cazul şi deocamdată am avut patru astfel de situaţii. O să fac pe youtube un how to change. Sunt schimbaţi cei care trebuie să fie schimbaţi şi care au făcut nereguli grave” a spus Costache. În legătură cu o listă de 31 de medicamente noi destinate pacienţilor care suferă de boli rare despre care Emanuel Ungureanu susţine că „zace” pe masa ministrului, Victor Costache a răspuns: „Acestea sunt în avizare interministerială pentru că orice medicament nou introdus are un impact bugetar. Dacă vom introduce din pix medicamente noi vom ajunge la beciul domnesc”

„Toată lumea are cercuri de influenţă, inclusiv dumneavoastră” i-a mai spus Victor Costache deputatului Emanuel Ungureanu.