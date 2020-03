Andreea Bălan, la ora dezvăluirilor. Totul despre divorțul de George Burcea!

Dacă până acum nu a dorit să comenteze absolut nimic despre despărţirea de soţul ei, Andreea Bălan a decis că este momentul să dezvăluie motivul pentru care s-a produs ruptura dintre ei, informează Romaniatv.net.

Andreea Bălan a mărturisit că 90% din ce s-a scris în presă este adevărat. În luna decembrie a anului trecut, actorul i-a spus Andreei că nu o mai iubeşte. Artista Andreea Bălan a recunoscut că a existat un contract prenupţial, dacă o să divorţeze, fiecare iese din căsnicie cu ce a venit.

„Dacă eu muream el putea să vândă o anumită proprietate pentru a întreține fetele. Pentru mine a fost foarte important să facem acest lucru. Da a existat un contract prenupțial și acesta stipulează ca dacă eu muream el putea beneficia de finațele mele, iar dacă divorțam fiecare pleca cu ce a venit. 90% din ce s-a scris în presă este adevărat, acum pot să vorbesc. A trecut o lună și acum lucrurile s-au clarificat, deși este tristă povestea.

Ne-am cunoscut la filmări și știam din prima zi ca el va fi tatăl copiilor mei. După stopul cardiac am decis că vreau să ne căsătorim pentru că mi-am dat seama că dacă nu o faceam și ceva se întâmpla cu mine el n-ar avea acces la anumite lucruri pentru a avea grijă de fetiță.

A fost o nuntă pe care mi-am dorit-o, eu m-am ocupat de organizare. Nu mă mai simt întreagă, este dureros să accepți, încă n-am făcut asta, încă sunt în stadiul de șoc și furie. De o săptămână nu am reușit să plâng și azi am plâns prima oară. Este o situație pe care eu nu am putut să o schimb, am tras de relație, dar nu am avut ce să fac.

Eu eram ok, eram fericită. Eu am început să-i reproșez în decembrie lucruri de când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii foarte multe despre conversațiile noastre pentru că vreau să protejez copiii. Nu mai era la fel de drăgăstos, afectuos și când l-am întrebat ce are mi-a spus niste lucruri care m-au durut. Mi-a spus în vacanță, în decembrie, că nu mai are sentimente pentru mine, dar nu am crezut.

Mi-a spus cuvinte grele, am avut certuri mari. Şi-a deschis o traumă singur, nu a vrut să-i fiu alături, nici măcar nu a vrut ajutor de specialitate”,a spus Andreea Bălan, la Xtra Night Show.