Rareș Sipoș și Cristian Pletea țintesc titlul european la U21

Rareș Sipoș și Cristian Pletea vor medalia de aur la Campionatul European de Tenis de Masă U21. Vicecampionii naționali de seniori spun că prietenia este secretul unei dublu de succes.

Recent medaliați cu argint la Campionatele Naționale de seniori, Rareș Sipoș și Cristian Pletea cred că a venit timpul să cucerească primul lor titlu european în proba de dublu. Cei doi participă în aceste zile la Campionatul European U21, competiție ce are loc în Croația.

„Pentru noi, la categoria U21, este cea mai importantă competiție din an. În Spania, acum o lună, am câștigat un turneu de U21, mă simt bine, am o formă destul de bună. Important este să fiu odihnit mental, să pot să dau tot ce am mai bun. Un titlu european ar însemna foarte mult. Am reușit foarte multe medalii, dar la Campionatele Europene și Mondiale încă ne lipsește un titlu la dublu” – Rareș Șipoș, medaliat cu bronz la Campionatul European U21 la tenis de masă.

“Acum suntem seniori, a venit timpul pentru un titlu. Suntem favoriți, avem șanse și la simplu și la dublu și la dublu mixt. La un Campionat European este greu fiecare meci, nu contează cu cine joci sau în ce tur te afli. Ne-am pregătit bine și sperăm să venim cu cât mai multe medalii acasă“ – Cristian Pletea, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de junior la tenis de masă.

Sunt cei mai buni prieteni

Șipos și Pletea au 19 ani și sunt cei mai buni tenismeni din România la categoria lor de vârstă. Cei doi sunt convinși că dețin toate armele pentru a face performanță în proba de dublu.

“Prietenia este secretul echipei noastre, suntem cei mai buni prieteni. Și calitățile pe care fiecare le are la masa de joc sunt importante, dar la un nivel înalt contează foarte mult și relația dintre cei doi parteneri” – Rareș Șipoș, medaliat cu bronz la Campionatul European U21 la tenis de masă.

Lotul României la Campionatele Europene U21 de tenis de masă

La Campionatele Europene de la Varazdin (Croația), România este reprezentată de opt sportivi: Adina Diaconu, campioană en-titre la simplu, Tania Plăian, medaliată cu bronz la simplu în 2019, Andreea Dragoman, Elena Zaharia, Cristian Pletea, Rareș Șipos, medaliat cu bronz la simplu în 2019, Paul Mladin și Bogdan Sîngeorzan.