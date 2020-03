Nicolae Voiculeț: Pentru mine scena e altarul, iar publicul mântuirea!

Toți știm că artiștii sunt înainte de toate deschiși spre lumină, voluntari spre umanitate, cu o mare generozitate și empatie pentru cei aflați în nevoie..! Din păcate, până azi, (în aceste zile grele pentru umanitate, dar și pentru oamenii din România), nu am văzut până azi pe niciunul dintre acești “artiști” sau “vedete” mega cunoscuți ai României, să iasă public și să încerce să dea un semn de speranță sau să panseze cumva prin arta lor, suferința și deznădejdea oamenilor afectați de virusul covid-19. In extenso, nu prea am văzut nici politicieni, oameni de cultură, oameni de presă, mari sportivi, sau influenceri…dar in schimb am observat multă văicăreala, (supărați că pierd bani), panică pe pâine și politizarea la maxim a dramei în care ne aflăm!

În schimb am remarcat că foarte mulți dintre acești “artiști”, sau “vedete”, doar se plâng peste tot, că nu mai au concerte, spectacole, nunți sau botezuri.. și sunt foarte triști ca pierd bani!

O Rușine!!!

Ce poate fi mai dezgustător ca nici din partea celor “speciali”, … oameni de cultură sau artiștii acestei țări, publicul, sau oamenii în general, să nu aibe parte de susținere, ba dimpotrivă să fie trădați și uitați tocmai acum, când ar fi fost momentul cel mai bun să-și arate fiecare “talentele” de susținere și caritate!

Unde mai sunt artiștii-îngeri, unde sunt artiști-modele ale societății..? După cum vedeți, nu prea mai sunt…nici ei! Sunt printre primii care se plâng, sunt printre primii care s-au “spălat pe mâini” de publicul lor, sunt primii care au fugit și care s-au ascuns!

Mulți dintre ei (“nume mari”) de fapt sunt niște vânzători egoiști, al unui produs fals și infestat, devenit model. Atât și nimic mai mult! Nu au avut și nu au nicio legătură cu oamenii (cu publicul) cu arta, cu caritatea, sau cu datoria morală pe care o au de la Dumnezeu, prin harul primit. Mulți dintre ei ar trebui să aibă interzis pe scene în fața publicului!

În numele artei, a muzicii și a emoțiilor prin care manipulează, acești “artiști” și “vedete”, nu fac altceva decât să mintă și să jignească oamenii prin play-beck-ul neputinței lor de a fi in primul rând, oameni!

Din punctul meu de vedere, nu au nicio scuză acești absenți ai artei și culturii românești și sunt mai vinovați decât orice trădător de neam și politician incapabil!

Nicolae Voiculeț