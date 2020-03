Anunț-șoc: Școlile ar putea rămâne închise până pe 21 aprilie!

Perioada în care școlile din România rămân închise s-ar putea prelungi. Declarația a fost făcută, în exclusivitate la Realitatea PLUS, în emisiunea „Lupta pentru România”, de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Dacă crește numărul semnificativ, este posibil sa ajungem sa tratam pacientii la domiciliu daca au forma usoara, sa fie sub monitorizare si sa fie dusi la spital numai daca au forma intermediara sau forma critica. Este posibil sa se ia masuri la nivelul spitalelor de reorganizare a activitatii, in sensul in care, daca vedem ca sunt mai multe cazuri care vin la spital, spitalul sa nu se ocupe pentru o perioada de cazurile cronice, sa inceapa sa se concentreze mult mai mult doar pe cazurile acute. Sistemul trebuie sa se adapteze situatiei, dar clar este posibil sa ajungem ca cazurile cronice care nu sunt puse in situatia in care sa fie rezolvate de urgenta sa fie amanate, una, doua, trei luni , pana ce situatia revine, incet, incet, la normal. Aceste adaptari pot sa se intample in cazul Scenariului 3”, a anuntat Raed Arafat, vineri seara, la Realitatea PLUS.

În plus, spune șeful DSU, perioada în care școlile din România rămân închise s-ar putea prelungi.

„Sa nu uitam ca masurile luate pana acum pe inchiderea scolilor, pe inchiderea invatamantului superior sau suspendarea lor sunt cu date: 23-24 martie, 31 martie, este foarte posibil sa se decida prelungirea acestor perioade. Fara nicio problema, cred ca cel mai probabil da, se va prelungi perioada de inchidere a scolilor, va fi o decizie in cadrul Comitetului National pentru situatii de urgenta, dar daca continua evolutia in acest sens, cel mai probabil se va prelungi perioada”, a precizat Raed Arafat.