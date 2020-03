Bianca Ghelber: ”Nu amânați Jocurile Olimpice”!

Bianca Ghelber, cea mai bună aruncătoare de ciocan a noastră, se antrenează din greu să ajungă la cea de- a treia olimpiadă din carieră. Deși lumea se teme de virusul care a pus stăpânire pe întreg Mapamondul, ea speară ca Jocurile de la Tokyo să nu fie amânate din cauza pandemiei de Coronavirus.

La 29 de ani, Bianca Ghelber are deja la activ două olimpiade, cea de la Beijing și Londra, iar anul acesta vrea să o bifeze și pe a treia! Pentru asta, cea mai bună aruncătoare de ciocan din România, luptă din greu să își facă baremul olimpic!

”Nu am avut un sezon atât de bun cum a fost anul acesta. Sper ca în vară să fiu cât mai aproape de barem și să merg la Tokyo, că asta îmi doresc cel mai mult”- Bianca Ghelber, triplă campioană mondială de junioare.

„Nu sunt panicată!”

Bianca Ghelber își doreste mult ca Pandemia de Coronavirus care a speriat Mapamondul și care a întrerupt toate competițiile sportive din următoarea perioadă din foarte multe țări să nu amâne și Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Din punctul meu de vedere nu sunt panicată, dar îmi doresc foarte mult ca Jocurile Olimpice să se țină pentru că mă pregătesc intens pentru asta. Acum că se țin fără spectatori sau cu spectatori nu mai contează, doar să se țină, asta îmi doresc” – Bianca Ghelber – triplă campioană mondială de junioare în proba de aruncare a ciocanului.

Vrea ca fiica să facă performanță în sport

În urmă cu 5 ani, Bianca Ghelber a devenit mama unei fetițe care îî calcă pe urme! Vrea să facă din ea o mare sportivă.

„Aceasta ar fi a 3-a olimpiadă a mea… Voiam să fie a 4 a dar din păcate am fost însărcinată și am făcut o fetiță frumoasă și am făcut pauză. Fac foarte multe sacrificii, e destul de greu să ai și familie să ai și copil să faci și sport de performanță. Pe Victoria o cu mine la antrenamente că de multe ori nu am cu cine să o las și merge cu mine și face și ea pe acolo se joacă, dar eu cred că o să îmi calce pe urme și o să fie și ea o sportivă bună”- Bianca Ghelber, triplă campioană mondială de junioare în proba de aruncare a ciocanului.

Soțul îi este de mare ajutor

Dacă nu ar fi soțul ei să o ajute nu ar putea face și sport și să aibă grijă de copil!

„E greu după cum am zis dar e și frumos. Sunt împlinită sufletește, am o fetiță care mă umple de bucurie. Și soțului meu vreau să îi mulțumesc pe această cale pentru că dacă nu ar fi el nu aș putea să mai fac sport, mă ajută extrem de mult” – Bianca Ghelber – triplă campioană mondială de junioare în proba de aruncare a ciocanului.

Antrenată de Mihaela Melinte

De un an, Bianca se antrenează cu fosta campioană mondială la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte.

„Nu am crezut vreodată ca mă va antrena!Sunt fără cuvinte! Noi suntem prietene foarte bune de foarte mulți ani, am stat în cantonament împreună, am fost colege și acum îmi e și antrenor”, Bianca Ghelber, triplă campioană mondială de junioare în proba de aruncare a ciocanului.

Sydney 2000, cosmarul Mihaelei

Fosta campioană mondială , Mihaela Melinte, își dorește să ia cu Bianca o medalie la Tokyo, ceea ce nu a reușit ea ca sportivă, în urmă cu 20 de ani, la Jocurile Olimpice de la Sydney.

Chiar dacă a trecut mult timp de atunci, pentru Mihaela, nici acum, rănile nu sunt definitiv vindecate. La Sydney 2000, chiar în momentul în care se pregătea să arunce, Mihaela a fost anunțată de către crainicul stadionului că trebuie să părăsească arena. Ea fusese depistată pozitiv și i se interzicea să mai concureze. Deși la vremea respectvă, au existat 13 dovezi că probele analizate au fost alterate, de exemplu cifra PH-ului din urină era comparabilă cu cea a sodei caustice, nu a omului, sportiva a fost declarată pozitiv și suspedată doi ani din activitate.

”Am ajuns la o olimpiadă dar a fost o nedreptate acolo. Prin nedreptatea aia eu sper că voi lua o medalie olimpică. Eu sper cu Bianca în 2020, dacă nu în 2024, sigur voi lua o medalie olimpică. Dar eu sper că în 2020 pentru că sunt 20 de ani și cred că ar fi momentul să o iau cât mai repede” – Mihaela Melinte, fostă campioană mondială în proba de aruncare a ciocanului.