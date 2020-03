Raed Arafat reacționează după anunțarea stării de urgență de către președintele Iohannis

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, reacționează în urma speculațiilor și mesajelor de panică lansate după anunțul președintelui Klaus Iohannis, referitor la instalarea stării de urgență în țară, începând de luni.

Raed Arafat vine cu clarificări despre starea de urgență, din cauza COVID-19. Șeful DSU face apel la mass-media să adopte „o atitudine civică responsabilă”, precizând că declararea stării de urgenţă are rolul de a ajuta, nu de a crea probleme, de aceea subiectul „nu trebuie speculat şi nici politizat”.

”In urma anuntului domnului Presedinte despre declararea starii de urgenta, au inceput speculatiile, mesajele de panica si mai ales mesajele care pot determina un anumit comportament al populatiei. Au aparut afirmatii in mass media cum ca alimentele vor fi rationalizate sau ca circulatia va fi inchisa … etc. Au aparut filmari regizate de persoane care iau situatia in gluma aratand cum fuge un individ imbracat in alb dupa un alt individ insinuand ca situatia este scapata de sub control. (…) Mass media, cei care posteaza pe retelele de socializare si fiecare dintre noi ca cetateni responsabili va trebui sa adoptam o atitudine civica responsabila. Declararea starii de urgenta este menita sa ajute, sa sprijine si in nici un caz sa creeze probleme. Acest subiect nu trebuie speculat si nici politizat. Este nevoie sa fim solidari si sa avem incredere unii in ceilalti. Sper ca atitudinea tuturor sa fie in ton cu cea din mesajul atasat”, a scris secretarul de stat, sâmbătă, pe Facebook.