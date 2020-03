Coronavirusul amână cu două luni plata impozitului pe venit pentru persoane fizice

„Ne uităm și la măsuri în ceea ce privește impozitul pe venit pentru persoane fizice și astăzi se va definitiva și această măsură, vedem cum va fi ea la final. Sunt mai multe variante. Există varianta să amânăm pentru două luni de zile plata impozitului pe venit pentru persoane fizice, dar pentru anumite sectoare, nu pentru toată lumea, acolo unde sunt probleme. Sunt mai multe variante, discutăm cu oamenii de afaceri și vedem care este cea mai bună variantă în acest moment. Trebuie să ne gândim că nu știm cât va dura această stare și trebuie să dozăm oarecum eforturile, nu vrem să luăm toate măsurile acum și apoi să rămânem fără a avea resurse în perioada următoare”, a declarat Florin Cîțu, marți, la RFI.

Liberalul a adăugat că deja au fost anunțate câteva măsuri, cum ar fi faptul că nu se mai pune poprire pe conturi sau prelungirea termenului pentru depunerea declarații de venit și pentru impozitele locale.

„Deja am anunțat câteva măsuri. Am prelungit termenul pentru depuneri de declarații, atât pentru impozite locale, cât și pentru declarații de venit, atribuțiile ANAF au fost oarecum diluate, controalele se pot face la distanță, nu mai punem popriri pe conturi, în ceea ce privește executarea silită la fel, suntem foarte atenți, doar acolo unde sunt hotărâri judecătorești, continuăm să returnăm TVA”, a completat Cîțu.

Chestionat cum vor fi rezolvate problemele sectoarele economice cu dificultăți, în contextul coronavirusului, Florin Cîțu a spus: „Deja primim informații, oamenii merg deja în șomaj, sunt companii care au scăderi de producție, aici vom avea criterii, scăderea cifrei de afaceri, comenzi etc.. Știm foarte bine că de exemplu în industria HORECA sau în industria evenimentelor, unde deja nu poți să mai ai adunări mai mari de 50 de persoane, este clar că acolo există o problemă și acolo nici nu mai trebuie să îți pui semne de întrebare dacă au fost sau nu afectate de această situație”.

El a mai precizat că au fost comandate 36 de milioane de măști, iar bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat.

„Ieri (luni – n.r.), am mai făcut o comandă de 1,1 miliarde de lei, măști, mănuși, teste, chiar și două spitale mobile. Am comandat de exemplu 36 de milioane de măști. Până acum, s-au distribuit către Ministerul Sănătății în plus față de ce aveau la buget 1,7 miliarde de lei și suntem dispuși să cheltuim mai mult în această perioadă”, a conchis Cîțu.