Deputatul Mircea Banias, declarații din carantină după ce a fost depistat cu coronavirus

Deputatul Mircea Banias, de la PNL, face primele declarații din spital, după ce a fost internat cu coronavirus. Parlamentarul a fost diagnosticat ieri, după ce sâmbătă toți aleșii din Parlament au fost testați.

Mircea Banias, declaraţii în exclusivitate din carantină. „Mi-am făcut acest test sâmbătă, la Parlament, unde și-au făcut toți colegii. Nu aveam simptome, și dacă nu făceau toți colegii, nu aș fi făcut. După ce am fost diagnosticat, am așteptat să fiu ridicat de la domiciliu și dus la spital. Azi dimineață am transmis DSP o listă cu toate persoanele cu care am intrat în contac. Începe o anchetă epidemiologică. Soția mea este acasă, a fost și ea testată”, a declarat Mircea Banias la Romania TV.

Potrivit declarațiilor parlamentarului, el nu este contact direct cu niciunul dintre parlamentarii confirmați pozitiv anterior și nu a participat la reuniunile politice unde a luat parte senatorul Vergil Chițac. De asemenea, nu a efectuat deplasări în zone aflate sub atenționare.

Mircea Banias a fost testat sâmbătă, la Parlament. Și în cazul lui va fi declanșată ancheta epidemiologică.

În cursul zilei de luni, 16 martie a.c., au fost comunicate rezultatele testelor efectuate sâmbătă, 14 martie a.c., la Palatul Parlamentului.

În urma acestora a fost confirmat un singur caz pozitiv al infectării cu noul coronavirus (COVID-19) în persoana deputatului Mircea Banias.

Potrivit declarațiilor domniei sale, nu a luat contact direct cu niciunul dintre parlamentarii confirmați pozitiv cu noul coronavirus, nu a participat la reuniunile politice la care a luat parte senatorul Vergil Chițac și nu a efectuat deplasări în zone aflate sub atenționare. Deputatul Mircea Banias este asimptomatic. Și în cazul domniei sale va fi declanșată ancheta epidemiologică pentru identificarea tuturor contacților.

Recomandăm tuturor persoanelor care s-au aflat într-un contact direct cu o persoană confirmată cu noul coronavirus să se autoizoleze la domiciliu și să informeze în cel mai scurt timp autoritățile.