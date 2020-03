PRIMER, mesaj crucial către președintele Iohannis în plină criză a coronavirusului

Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER): “Domnule Presedinte Klaus Iohannis, desemnati fabricile de medicamente unitati strategice, dati-ne lista de medicamente esentiale de care are Romania nevoie, simplificati procedurile si in doua luni este posibil sa avem stocuri pentru romani.”

PRIMER – care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie din tara – solicita Presedintelui Iohannis, Parlamentului, Guvernului si celorlalte institutii ale statului sa declare imediat fabricile de medicamente din tara unitati strategice, sa solicite specialistilor crearea unei liste de medicamente esentiale si activarea unor proceduri simplificate de inregistrare de medicamente si materii prime, pentru ca siturile PRIMER sa inceapa demersuri de import si fabricatie in conditiile starii de necesitate. “Marea majoritate a medicamentelor esentiale si a materiilor prime destinate acestora sunt produse in China si India, astfel incat aducerea acestora in Romania dureaza 2-3 luni. Tocmai de aceea trebuie sa incepem sa activam procedurile de achizitie astazi, pentru a avea medicamentele produse in mai si iunie” a declarat Dr Dragos Damian, Director Executic PRIMER.

In plus PRIMER solicita modificarea Capitolului III, Articolul 22, privind masurile de prima urgenta din Decretul privind instituirea starii de urgenta, in sensul suspendarii complete a obligatiei de plata a contributiei clawback pe perioada martie –iunie 2020 pentru companiile care se alatura eforturilor de creare de stocuri utilizate in lupta impotriva COVID-19. “Fondurile care rezulta din aceasta relaxare fiscala vor fi folosite pentru achizitionarea materiilor prime care s-au scumpit cu pana la 300% si pentru crearea unor conditii speciale de siguranta si stimulare a continuarii activitatii colegilor nostri care lucreaza in fabricile de medicamente” a mai adaugat Damian

Reamintim ca fabricile membre PRIMER au o capacitate insumata instalata de productie anuala de peste 10 miliarde de unitati terapeutice, in practic toate formele de prezentare uzuale: orale, lichide sterile si nesterile, perfuzabile, topice, si multe altele. “Numai pe parcursul anului 2019, fabricile din Romania au produs si pus in circulatie o cantitate de peste 300 de milioane de cutii de medicamente” a completat Damian.

Ca sa dam un alt exemplu, tot in 2019, companiile membre PRIMER au fabricat circa 10 milioane de cutii de paracetamol (200 milioane de comprimate) si 1 milion de cutii de ibuprofen (10 milioane de comprimate), principalele doua medicamente utilizate si in tratamentul simptomelor cauzate de COVID-19. Aceste volume pot fi dublate la solicitarea autoritatilor, iar capacitatile de productie pot creste cu circa 10% daca se suspenda temporar faza de serializare.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA.