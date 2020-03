De Ziua mondiala a sindromului Down #StaiAcasa si poarta #SoseteDesperecheate

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down, Special Olympics România provoacă lumea să sprijine efortul persoanelor cu dizabilități intelectuale de a face sport. Persoanele cu Sindrom Down au un cromozom în plus – al 21-lea -, iar ziua lor se serbează pe 21 martie.

Am auzit în ultima perioadă că este greu să stai închis în casă: gândiți-vă la oamenii cu Sindrom Down sau cu alte tipuri de dizabilități care și-au petrecut mare parte din viață în casă. Ce greu trebuie să le fi fost și cât de tăcuți au fost ei: fără să se plângă, fără să ceară atenție. Ei au răbdarea pe care noi nu o avem, dar ei ne arată cum.

Anul acesta, pentru prima oară, Ziua Sindromului Down este sărbătorită de acasă. Te invitam așadar să #StaiAcasa, să porți #SoseteDesperecheate și să-ți arati aprecierea față de persoanele cu #SindromDown, postând, sâmbătă, 21 martie, o fotografie haioasă, cu șosetele tale, care arată ca al 21-lea cromozom. Nu uita de hashtag-urile#SuntSocksy #DeAcasa #SindromDown #SpecialOlympicsRomania #ActionezResponsabil