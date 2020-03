Șocant: Românii au umplut parcurile în plină pandemie de coronavirus!

Românii au umplut parcurile Capitalei şi Pădurea Băneasa în plină epidemie de coronavirus, informează Romaniatv.net.Încântaţi de vremea frumoasă, mulţi bucureşteni au ignorat recomandările autorităţilor în timpul stării de urgenţă din cauza răspândirii coronaviruslui în ţara noastră şi au ieşit la plimbare sau la picnic în parcuri sau la pădure. Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a dat sâmbătă un mesaj prin care îndeamnă la evitarea „la maxim” a activităţilor care nu sunt esenţiale în aceasta perioadă şi recomandă totodată respectarea măsurilor de izolare şi distanţare socială.

Inconstienta multor români nu are limite. Românii nu se tem de coronavirus și nu respectă regulile de izolare în aceasta perioadă. Pădurea Băneasa a fost sâmbătă plină de oameni care au ieșit la aer, se plimbă, fac sport sau grătare.

Nu doar în Bucureşti a ieşit lumea la iarbă verde. Şi la Cluj, oamenii au mers la plimbare în pădurea de la marginea oraşului.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a transmis în mesaj pe Facebook şi îi îndeamnă pe români să stea în case, să evide deplasările inutile.

„Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa.

In aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta. Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati. Acesta se evita numai prin masurile de izolare si distantare sociala.

Evitati expunerea persoanelor varstince din familiile d-voastra la acest risc printr-un comportament responsabil.

Va rog mult evitati la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada!„, a scris Raed Arafat.

Şi primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un apel către bucureşteni să respecte recomandările autorităţilor cu privirea la evitarea deplasărilor în perioada pandemiei de coronavirus.

„Dragii mei, Aceasta nu este izolare! Aceasta nu este preventie! Nu asa va feriti de coronavirusul de tip nou!

Nu asa contribuiti la limitarea raspandirii acestui virus fatal pentru pentru persoanele in varsta si pentru cele cu afectiuni cronice severe : oncologice, cardiologice, renale, diabetice etc.

O scurta plimbare in cel mai apropiat parc, la distanta sociala, de siguranta fata ce ceilalti trecatori, este de acceptat si de inteles. Dar nu grupurile, gratarele, aglomerarile de la locurile de joaca sau de langa mobilierul urban din parcuri.

Toata lumea declara ca medicii sunt eroi si ca trebuie sa-i ajutam. Cum ii sprijinim? Ignorand sfaturile lor?

Intrand in contact cu foarte multa lume despre care nu stim daca a avut sau nu vreun contact cu o persoana imbolnavita de COVID 19?

Oprim activitati economice, cu riscuri imense pentru intreaga tara, dar stam unii langa altii in parc? Respirand de aproape acelasi aer, posibil contaminat, de catre una sau mai multe persoane?

Virusul de tip nou rezista in aer 30 de minute. Ne putem infecta accidental. Dar macar sa facem tot ceea ce tine de noi, ca persoane, pentru protectia noastra, a familiilor noastre, a prietenilor, colegilor, vecinilor nostri.

Pentru orasul nostru. Pentru tara noastra. Repet, aceasta nu este izolare si preventie. Sunteti de acord sa luam masuri mai ferme, vazand ca sunt multi cei care incalca izolarea? Una ar fi inchiderea temporara a parcurilor pentru a evita astfel de situatii„, a scris Gabriela Firea pe Facebook, alături de o fotografie cu mai mulţi bărbaţi care joacă remi sau asistă la joc în Parcul Cişmigiu.

„Indiferent cât de frumos este afară, indiferent dacă consideră că merg într-un spațiu deschis, cel mai bine este ca românii să rămână în case. Categoric, avem atât de multe exemple în jur, vedeți ce s-a întâmplat în Italia. Spiritul latin care dorește să râdă din orice și să cânte. E foarte important și foarte bine, dar aceste adunări ca să cânte nu fac decât să aglomereze oamenii cu simptome cu cei care nu au nimic și să faciliteze transmisia.

Categoric, cel mai sigur mod de a evita să ne îmbolnăvim este să evităm să ne întâlnim cu alți oameni din jurul nostru„, a declarat Andreea Moldovan, șefa secției de Boli Infecțioase de la Spitalul din Brașov, la Digi 24.

Numărul cazurilor noi de infectaţi cu coronavirus creşte zilnic în România. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că, până sâmbătă, la ora 13, în România s-au înregistrat 367 de persoane infectate cu COVID-19. Sunt 59 de noi cazuri de îmbolnăvire, persoanele noi infectate cu COVID-19 au vârste între 1 an și 74 de ani. La ATI, în acest moment, sunt internați 14 pacienți, din care 3 în stare gravă.