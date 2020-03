Kaspersky sprijină spitalele și alte instituții medicale cu licențe antivirus gratuite pentru 6 luni, pe fondul pandemiei COVID-19

Kaspersky anunță că oferă gratuit produsele sale de Securitate endpoint spitalelor și altor organizații medicale, cu scopul de a le ajuta să rămână protejate de atacurile cibernetice în contextul actual al pandemiei. Lista completă de produse B2B disponibile gratuit timp de șase luni include Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Security for Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced și Kaspersky Hybrid Cloud Security.

Continuitatea operațiunilor și protecția datelor sunt critice pentru spitale și clinici. Mai ales în situația actuală, când cadrele medicale se află sub presiune constantă și trebuie să își mobilizeze toate forțele pentru a ajuta oamenii în acest moment foarte dificil. Pentru spitale și instituții medicale, este important să se asigure stabilitatea echipamentelor și disponibilitatea datelor pentru pesonalul medical, protejându-se, în același timp, confidențialitatea pacienților.

Pentru a ajuta instituțiile de sănătate să facă față presiunii fără precedent și pentru a atenua riscurile de securitate cibernetică care pot apărea în această perioadă, Kaspersky a pus la dispoziție, gratuit, soluțiile sale B2B. Acestea includ produse de protecție a infrastructurii de tip endpoint și cloud, cum ar fi Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced și Kaspersky Hybrid Cloud Security, SaaS endpoint protection – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus – și protecția pentru Microsoft Office 365 – Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

„În această situație critică, instituțiile de sănătate publică se află sub o presiune imensă și poartă o responsabilitate uriașă, în timp ce salvează viețile oamenilor și luptă împotriva infecției. Medicii, asistentele medicale și tot personalul medical își asumă cea mai mare parte a responsabilității și, prin urmare, au nevoie de orice mână de ajutor. Considerăm că este de datoria noastră să sprijinim comunitatea medicală”, spune Evgeniya Naumova, Vice Președinte Global Sales Network la Kaspersky. „Pentru a ajuta aceste instituții să se concentreze pe ceea ce contează cel mai mult, le oferim licențe gratuite pentru produsele corporative Kaspersky, pentru o perioadă de șase luni.”

Odată cu această inițiativă, Kaspersky încurajează, totodată, instituțiile medicale să adopte următoarele măsuri de protecție cibernetică:

Pregătiți atât pentru personalul medical, cât și pentru angajații din administrația spitalelor, mesaje simple care să ajute la formarea obiceiurilor esențiale de protecție cibernetică – cum ar fi protecția parolelor și a numerelor de cont, protecția e-mailurilor, a dispozitivelor USB, a PC-urilor și navigarea web în siguranță. Explicați personalului spitalicesc că există un risc din ce în ce mai mare de atacuri cibernetice pentru sistemele IT din sistemul de îngrijire medicală.

Verificați soluția de protecție a spitalului, asigurați-vă că aceasta este actualizată, configurată corect și acoperă toate dispozitivele angajaților. Porniți un firewall pentru a permite protecția împotriva amenințărilor venite de pe internet. Soluția de securitate ar trebui să permită protecție împotriva ransomware-ului, întrucât aceasta este una dintre amenințările comune pentru instituțiile medicale.

Asigurați-vă că toate dispozitivele medicale specifice – cum ar fi ventilatoarele – sunt configurate și actualizate corespunzător. Dacă există șansa ca numărul acestor dispozitive să crească rapid, dezvoltați o procedură dedicată pentru instalarea și configurarea rapidă a tuturor dispozitivelor noi.

Unele spitale angajează urgent personal nou, ceea ce duce la creșterea numărului de terminale, inclusiv dispozitive personale, ale noilor angajați. Acest lucru poate afecta vizibilitatea și controlul asupra sistemului IT, așa că serviciile IT ar trebui să acorde o atenție deosebită protejării acestor noi dispozitive. Este de preferat să aveți profiluri de securitate, politici și procese stabilite în avans, dar și licențe disponibile, pentru a le putea instala pe dispozitivele noi atunci când este cazul.

Asigurați-vă că soluția de securitate actuală permite achiziționarea de suficiente licențe pentru numărul tot mai mare de dispozitive.

Pentru informații mai detaliate despre ofertă și disponibilitatea acesteia, vizitați Kaspersky business blog și contactați reprezentanții oficiali Kaspersky sau distribuitorii.

