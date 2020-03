Alis Grasu, mesaj către cei care sună la 112 în plină pandemie de coronavirus

Ancheta epidemiologică în cazul asistentului medical de la Ambulanța București s-a încheiat fără a identifica de la cine s-a infectat cu noul coronavirus. Alte 20 de persoane care au intrat în contact cu acesta au intrat în autoizolare la domiciliu. Anunțul a fost făcut de managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, marți, la Realitatea PLUS. Alis Grasu a transmis și un mesaj pentru cei care sună la 112: să răspundă corect la întrebări.

În cazul asistentul medical infectat cu coronavirus, ancheta epidemiologică s-a încheiat, a spus Alis Grasu, la Realitatea PLUS.

„Din păcate nu s-a identificat persoana de la care a luat acest virus. Se banuieste o transmitere comunitara, noi nu am putut sa identificam de la cine, nici noi, nici Directia de Sănătate Publică. S-a facut ancheta epidemiologica. 20 de persoane de la stația respectivă care au intrat in contact cu asistentul depistat pozitiv au intrat in izolare 14 zile. Speram ca la a doua testare, la sfârșitul acestei săptămâni, vor iesi rezultate negative pentru toți. La prima testare, rezultatele au fost negative pentru toți cei 20.”

În urmă cu o săptămână, pe 18 martie, asistentul medical de la Serviciul Ambulanță București-Ilfov a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 și a fost declanșată ancheta epidemiologică pentru a se găsi sursa de infectare, dacă a fost în timpul servicului cu un pacient confirmat sau dacă s-a infectat în alte circumstanţe.

Managerul Serviciului de Ambulanță pe București-Ilfov, Alis Grasu, a transmis un mesaj celor care sună la 112.

„Rugăm persoanele care sună la 112 sa raspunda corect la intrebarile personalului. În cazurile in care persoanele nu declară toate datele cerute intervin probleme. Daca nu se informeaza ca un pacient este confirmat cu COVID-19, ulterior interventiei Ambulantei, personalul care a intervenit, fara sa stie si fara sa fie avertizat, va intra 14 zile la izolare la domiciliu. În aceasta perioada, Serviciul Ambulanța se confrunta cu o creștere a numărului de solicitari, cu 15% fata de anul trecut, iar la solicitările în cazul febrei, tusei, stare generala alterata, cresterea e cu 176% fata de anul trecut, aceeasi perioada”, a mai declarat Alis Grasu, marți, in interventia telefonică de la Realitatea PLUS.